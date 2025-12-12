Nebel
Historische Bilder von damals, als in den Zügen der SBB geraucht wurde

Damals, als in den Zügen der SBB gequalmt wurde, was das Zeug hielt

Bild: KEYSTONE
Vor 20 Jahren wurde das Rauchen in Zügen der SBB verboten. Ein Blick zurück – in 25 unglaublichen Bilder.
Oliver Baroni
Schaut euch mal dieses Bild an – aufgenommen im Zürcher Hauptbahnhof am 16. Oktober 1974! Was fällt auf?

Eine Bahnreisende besteigt einen Wagen 2. Klasse, Raucher, eines Zuges der SBB am Zuercher Hauptbahnhof, aufgenommen am 16. Oktober 1974. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Genau hinsehen!

Jap – das ist ein Raucherwagen der SBB.

Ein Schild &quot;Nur fuer Reisende mit Sichtabonnement&quot; kennzeichnet am 20. Mai 1968 einen Wagen welcher nur von Reisenden mit General-, Netz- oder Halbtaxabonnementen benutzt werden darf. Ab dem ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Anno dazumal war das Rauchen weitverbreitet – im Privaten wie auch im öffentlichen Raum. Auch im öffentlichen Verkehr. Ob im Bahnhofsbereich (hier ein Bild von Genève-Cornavin, 1962) ...

Spanische Gastarbeiter, aufgenommen im Februar 1962 nach ihrer Ankunft am Bahnhof von Genf-Cornavin. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Bdl.)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

... oder im Zug selbst (Zürich HB, 1958) ...

In der Schweiz lebende Italiener schauen am Zuercher Hauptbahnhof aus einem Extrazug nach Italien, wo sie an den Wahlen in ihrem Heimatland teilnehmen werden, aufgenommen am 24. Mai 1958. (KEYSTONE/PH ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

... überall wurde geraucht.

Ob alleine unterwegs (Bild aus dem Jahr 1951) ...

Die gepolsterten 3. Klasse-Wagen der SBB, aufgenommen im Juli 1951. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

... oder beim Familienausflug (1960).

Bis vor 20 Jahren ein normales Bild: Ein Familienvater zündete seiner Frau 1960 in einem 1.-Klasse-Wagen der SBB eine Zigarette an.
Bild: SBB Historic

In den Bahnhöfen der Schweiz (hier ein Foto der Zürcher Bahnhofshalle im September 1941) war Zigarettenwerbung allgegenwärtig, ...

Eine grosse Zigarettenreklame der Marke Marcocaines schmueckt die Zuercher Bahnhofshalle am 14. September 1941. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jansen)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

... und im Angebot der SBB-Minibar gab es nicht nur Kaffee, Snacks und Erfrischungsgetränke, sondern auch Zigis (Bild aus dem Jahr 1962):

Mineral, Sandwich, Kaffee – und eine Schachtel Zigaretten? Die bot die SBB-Minibar lange an – so wie auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 1962.
Bild: SBB Historic

Und so blieb es jahrzehntelang (Foto von 1976) ...

Zwei Bahnreisende in einem Raucherabteil der SBB am Zuercher Hauptbahnhof, aufgenommen am 19. Februar 1976. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

... bis ins neue Jahrtausend (Bild von 2003).

A young woman smokes a cigarette in a smoking compartment of a train from Lucerne to Entlebuch, Switzerland, on August 29, 2003. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Eine Jugendliche raucht im Zug eine Zigare ...
Bild: KEYSTONE

Und nicht bloss Zigaretten: Im Raucherabteil der ersten Klasse konnte es gut und gerne geschehen, dass ein Fahrgast sich einen Stumpen anzündete (Foto aus dem Jahr 2003).

Stumpen rauchen in der SBB - anno 2003 noch möglich.
Bild: Keystone

Vielleicht mag sich der eine oder andere erinnern, ...

A woman smokes a cigarette in a smoking compartment of a train from Zurich to Winterthur, Switzerland, on November 9, 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Eine Frau raucht im Raucherabteil der SBB zwisc ...
Bild: KEYSTONE

... an jene Mini-Aschenbecher in der Armlehne, ...

A man smokes a cigarette in a smoking compartment of a train from Zurich to Winterthur, Switzerland, on November 9, 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Ein Passagier raucht im Raucherabteil der SBB zwi ...
Bild: KEYSTONE

... die ziemlich genau IMMER übervoll waren.

Ein Mann drueckt eine Zigarette im Aschenbecher aus, am Donnerstag, 8. Januar 2004 in einem Zug in Zuerich. Bald muss auf das Rauchen in den SBB Zuegen verzichtet werden, weil Raucherwagen und -abteil ...
Bild: KEYSTONE

Oder daran, dass die Raucher- und Nichtraucher-Abteile mal farbkodiert waren: rote Sitzpolster im Raucher-, grüne im Nichtraucher-Abteil.

Ein Junge sitzt im Zug beim Durchgang in das Raucherabteil, aufgenommen auf der Fahrt von Arth-Goldau nach Airolo am 26. August 2003. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) === , === : DIA]
Bild: KEYSTONE

Und manch ein Nichtraucher mag sich erinnern, weshalb er sich trotz Zigi-Geruch gerne mal im Raucherwagen setzte:

A man leaves a smoking department of a train from Zurich to Winterthur in Switzerland on November 9, 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Ein Passagier verlaesst im Zug von Zuerich HB nach Winterthur da ...
Bild: KEYSTONE

Es hatte meist mehr Platz. Und keine quengelnde Kinder.

Okay, wenn die Reisestrecke von Rekruten genutzt wurde, war es mit dem Platzangebot schnell mal vorbei.

Rekruten sitzen im Raucherabteil eines Zuges, aufgenommen am 26. August 2003. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) === , === : Film]
Bild: KEYSTONE

Doch über die Jahrzehnte wurden die Raucherabteile immer weniger genutzt. Bereits im Jahr 2000 reduzierten die SBB die Zahl der Raucherplätze von 50 auf 20 Prozent aller Sitzplätze pro Zug.

People smoke cigarettes in a smoking compartment of a train from Zurich to Winterthur, Switzerland, on November 9, 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Passagiere rauchen im Raucherabteil der SBB zwisch ...
Bild: KEYSTONE

Am Schluss sei pro Vierer-Raucherabteil durchschnittlich höchstens noch eine Person gesessen.

A woman smokes a cigarette and reads a newspaper in a smoking compartment of a train from Zurich to Winterthur, Switzerland, on November 9, 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Eine Frau raucht im Rauche ...
Bild: KEYSTONE

Hier ein Bild aus dem Jahr 2005 – zwei Sachen fallen auf:

Rafaela Rhyner smokes a cigarette in a smoking compartment of a train from Zurich to Winterthur, Switzerland, on November 9, 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Rafaela Rhyner, eine junge Frau, raucht a ...
Bild: KEYSTONE

Eine Rauchende im Zug und eine Pendlerzeitung – beides Relikte einer vergangenen Ära.

Am 11. Dezember 2005 war dann endgültig ausgequalmt. Gleichzeitig mit dem Fahrplanwechsel führten die SBB das Rauchverbot in Zügen ein. Im Vorfeld kündigten sie den Wechsel mit einer Plakatkampagne an:

Rauchverbot im Zug
Bild: SBB Historic
Rauchverbot im Zug
Bild: SBB Historic

Ob die Kids von heute den Zusammenhang checken? So omnipräsent war die Bildsprache der Zigarettenindustrie anno 2005, dass damals wohl jedes Kind die Assoziation zu einem Kamel oder einem Cowboy verstand.
(Gemeint sind Camel- und Marlboro-Zigaretten, liebe Gen-Z-ler!)

Am Tage der Einführung des Verbots schickte die Bildagentur Keystone ihre Fotografen los, um Bilder von Rauchenden zu machen, ...

Une jeune femme fume sa cigarette avant de monter dans le train ce dimanche 11 decembre 2005 a Yverdon. Aujourd&#039;hui est le premier jour sans cigarettes dans les trains des CFF, SBB, FFS. (KEYSTON ...
Bild: KEYSTONE

... die sich nun urplötzlich daran gewöhnen mussten, fünf Minuten vor Abfahrt des Zuges vor Ort zu sein, wollten sie sich noch ihren Nikotin-Flash für die Zugfahrt noch reinziehen.

Eine junge Frau raucht auf einem Bahnsteig im Bahnhof Winterthur eine Zigarette, waehrend sie auf ihren Zug wartet, aufgenommen am 9. November 2005. (KEYSTONE/Martin Ruetschi)
Bild: KEYSTONE

Das Rauchverbot galt auch für geschlossene Räume wie Schalterhallen, Wartesäle und «Perronhallen mit beschränkter Luftzufuhr». Letzteres sorgte ab und an für Unklarheit.

Un homme ecrase sa cigarette avant de monter dans le train ce dimanche 11 decembre 2005 a Yverdon. Aujourd&#039;hui est le premier jour sans cigarettes dans les trains des CFF, SBB, FFS. (KEYSTONE/And ...
Bild: KEYSTONE

2019 verboten die SBB den Reisenden flächendeckend auch das Rauchen an Bahnhöfen und auf den Perrons.

