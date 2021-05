Leben

UserInput

Umfrage: Wie war deine Erfahrung im Homeoffice? Sag es uns mit 1 Wort



Bild: Keystone

Wie war deine Erfahrung im Homeoffice? Sag es uns mit 1 Wort

Für viele war Homeoffice ein Traum. Dann kam die Realität und hunderttausende Schweizer:innen fanden sich in dem Traum wieder.

Jetzt, rund 15 Pandemie-Monate später und um eine mehr oder weniger lange Homeoffice-Erfahrung reicher, ist es Zeit für eine Bilanz. Was bleibt von der Zeit in Jogginghose, flexiblen Pausen und Sport am Nachmittag? Von endlosen Video-Calls, schreienden Kindern im Nacken und schlechten Bürostühlen?

Wie fällt deine persönliche Bilanz aus? Was hat dir am meisten gefehlt? Was war das Beste? Und wie würdest du deine Homeoffice-Erfahrung mit einem einzigen Wort beschreiben? 3 Fragen, 3 Wörter – teile es uns mit:

Deine Erfahrung mit Homeoffice Welches Wort beschreibt deine Homeoffice-Erfahrung am besten? Was hat dir im Homeoffice am meisten gefehlt? Was war der grösste Vorteil im Homeoffice?

Sobald wir genügend Rückmeldungen haben, werden wir die Resultate in unserer schönen Antwort-Wolke präsentieren. So wie hier:

(meg)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So hätte 2020 ohne Covid-19 ausgesehen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter