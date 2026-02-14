bedeckt
Valentinstag 2026: Horror-Dates der Redaktion

Video: watson/Team watson

«Auf einmal hatte ich seine Unterhose in der Hand»: Unsere Horror-Dates

Fast jeder von uns war bereits auf einem unvergesslichen Date. Ganz im negativen Sinne. Während die einen diese Begegnungen am liebsten vergessen würden, finden wir: Diese intimen, oft etwas absurden Anekdoten verdienen es, erzählt zu werden. Und wann, wenn nicht zum Valentinstag?
14.02.2026, 10:1014.02.2026, 10:10
Delia Klo
Delia Klo
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Zucker ist süss und du bist es auch. Der gute, alte, umstrittene Valentinstag. Kaum ein anderer Tag sorgt für so starke Meinungsverschiedenheiten wie der 14. Februar, der Tag der Liebe. Während die einen ihn passioniert feiern, halten andere das ganze Ganze für eine reine Geldmacherei oder interessieren sich schlichtweg überhaupt nicht dafür.

Mit dem Valentinstag verbindet eine grosse Mehrheit Zeit mit der oder dem Liebsten, rote Rosen und ein romantisches Date. Doch bevor es zu all dem kommt, steht meist das erste Date an.

Ein vorsichtiges Kennenlernen und das erste Abtasten von Gemeinsamkeiten. Das erste Treffen kann aufregend, atemberaubend und nervenaufreibend sein. Und das nicht immer nur im positiven Sinne. Denn neben den verzaubernden, magischen Treffen gibt es auch Begegnungen, die so skurril waren, dass man sie am liebsten gleich wieder vergessen möchte.

Diese «speziellen» Dates sind uns widerfahren:

Video: watson/Team watson

Wir haben in der Redaktion die unvergesslichsten Date-Erfahrungen gesammelt. Natürlich nicht aus Schadenfreude, sondern zur humorvollen Erinnerung!

Was war dein skurrilstes Date? 👀 Erzähl es uns in den Kommentaren.

