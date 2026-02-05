sonnig
Video

Kältewelle in Florida: Grüne Leguane in Kältestarre fallen von Bäumen

Video: watson/lucas zollinger

Tacos, Pizza oder ein Omelett – das machen Floridianer mit Leguanen in der Kältestarre

05.02.2026, 15:2305.02.2026, 17:01
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Im Süden des US-Bundesstaates Florida ist es gerade ungewöhnlich kalt. In den vergangenen Tagen hat der «Sunshine State» Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt erlebt. Das hat ein ganz besonderes Naturphänomen nach sich gezogen: Tausende Grüne Leguane sind aus den Bäumen gefallen.

Und die Floridianerinnen und Floridianer? Reagierten auf die typischste «Florida Man»-Art-und-Weise, die man sich vorstellen kann:

Video: watson/lucas zollinger

Grüne Leguane sind Reptilien und damit sogenannte wechselwarme Tiere. Die Temperatur ihres Blutes wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Das hat einen Vorteil: Sie müssen sich nicht durch den eigenen Stoffwechsel aufwärmen und brauchen so viel weniger Nahrung als Säugetiere. Es hat aber auch einen entscheidenden Nachteil: Wird es kalt, werden sie steif. Und wird es richtig kalt, verfallen sie gar in eine sogenannte Kältestarre, eine Art Winterschlaf. Die Körperfunktionen werden bis auf ein absolutes Minimum heruntergefahren, bis es wieder wärmer wird.

Genau das geschah in den vergangenen Tagen in Florida. Als die Temperaturen an verschiedenen Orten sogar unter 0 Grad Celsius sanken, erstarrten die Grünen Leguane. Viele der Tiere leben in Bäumen und stürzten in ihrer Starre zu Boden.

Schädlingsbekämpfer und «Ostereier»-Suchende

Die Grünen Leguane sind eigentlich nicht heimisch in Florida. Sie wurden irgendwann in den 1960er-Jahren auf Schiffen eingeschleppt – und haben sich seither rasant verbreitet. Als sogenannte invasive Art stehen sie dabei in einem erbitterten Konkurrenzkampf um Ressourcen mit heimischen Arten. Deshalb werden sie als Schädlinge angesehen und bejagt.

Ethan Cotto, Vizepräsident von IggyTrap, einem Schädlingsbekämpfungsunternehmen, das Grüne Leguane in Florida jagt. 3. Februar 2026.
Ethan Cotto, Vizepräsident des Schädlingsbekämpfungsunternehmens IggyTrap, hält einen Grünen Leguan.

Während der aktuellen Kältewelle nutzen die Schädlingsbekämpfer die Gunst der Stunde. Aktuell können sie die regungslosen Tiere wortwörtlich auf der Strasse einsammeln. Um die Population zu regulieren, werden viele von ihnen dann auf «humane» Art und Weise getötet.

Das Naturphänomen ruft aber nicht nur die (professionellen) Schädlingsbekämpfer auf den Plan. Auf Social Media finden sich mehrere Creators, die sich ebenfalls auf die Jagd nach den bewegungsunfähigen Leguanen machten. Sie töten die Tiere aber nicht nur, sondern verwerten sie auch – und zwar alles von ihnen. Einer bezeichnet das Ganze in einem Video als «Ostereier-Suche» nach Florida-Art.

Mise-en-Place für Iguana-Tacos à la Florida Man. Screenshot aus einem Tiktok-Video. Februar 2026.
Mise en Place für «Florida Man»-Tacos aus Grünem Leguan.

In verschiedenen Videos ist zu sehen, wie aus dem Fleisch der Reptilien etwa Tacos oder Pizza zuzubereiten werden. Und sogar für die Eier finden die Social-Media-Köche eine Verwendung – es finden sich Rezepte für Guacamole oder ein Omelett. «Schmeckt wie Hühnerei», urteilt ein TikToker begeistert.

Und du? Würdest du ein Gericht mit Grünem Leguan probieren?
Mehr News aus den USA:

Weitere Videos aus Florida:

Seltener Anblick: Florida versinkt im Schnee

Video: watson/Emanuella Kälin

Strandbesucher retten riesigen Mako-Hai in Florida

Video: watson/lucas zollinger

Schlangenfänger ringen mit Rekordpython in Florida

Video: watson/Lucas Zollinger
Themen
Eine indonesische Fliege, die einer Echse zärtlich den Kopf massiert
1 / 8
Eine indonesische Fliege, die einer Echse zärtlich den Kopf massiert
Neulich von einem Fotograf in Indonesien erwischt: Eine Echse trifft auf eine Fliege. Die Fliege so: «Hoi Echse, alles klar?» Die Echse: «Boaaaah, ich hab so einen Hangover!
quelle: solent news / hendy mp/solent news &amp; photo agency
Tropfende Ratten und grosse Schlangen – Marco & Nico bei den Reptilien
Video: watson
avatar
Heinzbond
05.02.2026 15:41registriert Dezember 2018
Florida Lösung für Florida Problem...
361
avatar
AkitasWithAloha
05.02.2026 15:33registriert Oktober 2025
Ich sag ja florida einfach zu kalt im winter
263
