«Spider-Man»-Star Jacob Batalon bestätigt Verlobung von Zendaya und Tom Holland

Zendaya Coleman und Tom Holland lernten sich einst am Set eines gemeinsamen Filmes kennen. So spielten sie Seite an Seite im 2017 erschienen «Spider-Man: Homecoming». Ähnlich wie in der Fortsetzung der Marvel-Reihe, verliebten sich die beiden auch abseits der Kameras ineinander, sind seit 2021 offiziell ein Paar. Ihre Beziehung halten sie trotz ihres Berufs jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.