Ed Sheeran singt in London einem Fan vor. Bild: Instagram/teddysphotos

So herzig überrascht Ed Sheeran eine Joggerin in London

Ed Sheeran war in London mit einem Boot unterwegs – und überraschte dabei einen Fan.

Ed Sheeran ist bekannt dafür, dass er es trotz seiner internationalen Bekanntheit geschafft hat, irgendwie auf dem Boden zu bleiben. Das beweist er nun einmal mehr und überrascht eine Frau beim Joggen auf eine ganz besondere Art.

Der Musiker postete am Dienstag auf Instagram ein Video, in dem zu sehen ist, wie er in einem Boot auf dem Regent’s Canal in London fährt. Neben ihm ist eine junge Frau am Kanal auf einer Joggingtour unterwegs. Sie scheint den Sänger sofort zu erkennen und er bietet ihr kurzerhand an, sich einen Song zu wünschen.

Video: watson/instagram/teddysphotos

«Ich fange nun mit Joggen an»

Gesagt, getan. Der 33-Jährige schnappt sich seine Gitarre und trällert der Joggerin das gewünschte Lied «Tenerife Sea» von seinem Album «+» vor. Voller Erstaunen läuft die junge Frau dem Boot nach, filmt dabei und scheint ihr Glück kaum fassen zu können. In der Caption fragt Ed Sheeran, ob jemand die Joggerin kennt, da er auch gerne noch ihren «Point of View» des Geschehens hätte. Bisher hat sie ihre Aufnahme nicht gepostet.

In den Kommentaren wird die Unbekannte von Fans beneidet. «Ich fange nun mit Joggen an», schrieb etwa ein User auf Instagram, während ein zweiter meinte: «Ed Sheerans Gesang wäre das Einzige, was mich zum Sport motivieren könnte.» Das Video hat auf Instagram bisher über 20 Millionen Views.