Hasan's Sandwich: Wir haben das beste Sandwich der Schweiz getestet.

Wir haben das beste Sandwich der Schweiz getestet.Video: watson/Emanuella Kälin

Ihr habt das beste Sandwich der Schweiz gekrönt – wir haben es probiert

Laut den watson-Userinnen und -Usern gibt es bei Hasan's Sandwich in Winterthur die besten Sandwiches. Wir sind dem auf den Grund gegangen.
31.10.2025, 11:3531.10.2025, 12:56
Sabeth Vela
Sabeth Vela
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Anfang Woche haben wir euch gefragt: «Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches?»

User Unser
Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches hierzulande?

Und ihr habt geliefert. In den Kommentaren habt ihr uns mit guten Restaurants überschüttet. Doch eines der Sandwiches hat hochaus gewonnen: Hasan's Sandwich.

John Galt
Leser-Kommentar von John Galt
29.10.2025 09:43
Hassans Sandwich in Winti ist legendär. Die Sandwiches sind sehr gut, der Preis mit 10.- (Veggi) auch. ABER das Erlebnis! Hassan, selber hinter der Theke, die Ruhe selbst, es wird zügig, aber ruhig gearbeitet, kein Stress, der Laden ist eng, die Schlange geht oft bis nach draussen, und nur Barbezahlung. Es wäre kein Problem, den Laden mit dem Konzept gross aufzuziehen, und ein duzend Lokalitäten zu eröffnen, aber was bringt das, ausser viel mehr Arbeit und Stress? So ist Hassans Sandwich auch eine Erinnerung daran, sich auf das wesentliche im Leben zu konzentrieren.
Zu: Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches hierzulande?

Hasan bietet nur Sandwiches an, diese in vegan, vegi, mit Fleisch und auch glutenfrei. Er hat zwei Standorte, einen in Winterthur und einen in Oerlikon. Die Preise sind entweder 10 Franken für vegi/vegan oder 12 Franken für Fleisch. Wir waren in Winti und haben die Brötchen probiert.

Video: watson/Emanuella Kälin

Video: watson/nico bernasconi
Video: watson/lucas zollinger
Video: watson/lucas zollinger
avatar
Saxappeal
31.10.2025 12:21registriert November 2018
Hassan, you've come a long way!
ich mag mich noch erinnern, ca. 2010 als plötzlich vor einer unscheinbaren Tür am Obertor ein Schild stand: "Frische Sandwich"
Daneben die ewig lange Schlange vom Istanbul Döner. Wir haben dann ein bisschen Stirnrunzelnd den Laden betreten und wurden mit einem freundlichen Lächeln von Hassan begrüsst. Ohne Wartezeit (da zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mal ein Geheimtipp) wurde dann neugierig ins Sandwich gebissen und wir waren sofort begeistert.
Arbeite leider nicht mehr in Winterthur, aber jedes Mal wenn ich in der Stadt bin ist ein Besuch bei Hassan Pflicht
