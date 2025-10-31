Wir haben das beste Sandwich der Schweiz getestet. Video: watson/Emanuella Kälin

Ihr habt das beste Sandwich der Schweiz gekrönt – wir haben es probiert

Laut den watson-Userinnen und -Usern gibt es bei Hasan's Sandwich in Winterthur die besten Sandwiches. Wir sind dem auf den Grund gegangen.

Sabeth Vela Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Anfang Woche haben wir euch gefragt: «Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches?»

Und ihr habt geliefert. In den Kommentaren habt ihr uns mit guten Restaurants überschüttet. Doch eines der Sandwiches hat hochaus gewonnen: Hasan's Sandwich.

Hasan bietet nur Sandwiches an, diese in vegan, vegi, mit Fleisch und auch glutenfrei. Er hat zwei Standorte, einen in Winterthur und einen in Oerlikon. Die Preise sind entweder 10 Franken für vegi/vegan oder 12 Franken für Fleisch. Wir waren in Winti und haben die Brötchen probiert.

Video: watson/Emanuella Kälin

