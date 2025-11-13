freundlich16°
Zweifel-Chips mit Aromat: Wir haben sie getestet

Video: watson/sabethvela

«Mit Aromat ist alles besser»: Wir haben die Aromat-Zweifel-Chips mit euch getestet

Zweifel und Aromat haben in einer Kooperation Zweifel-Chips mit Aromatgeschmack kreiert. Wir haben sie probiert.
13.11.2025, 16:3413.11.2025, 16:50
Sabeth Vela
Sabeth Vela
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Wenn man an Schweizer Delikatessen (!) denkt, kommen einem schnell das Aromat-Gewürz oder auch die knusprigen Chips von Zweifel in den Sinn. Wenn sich die beiden nun fest gernhaben und sich innig umarmen, kommt dabei ein Zweifel-Chips-mit-Aromatgeschmack-Baby heraus.

Die AromatxZweifel-Chips sind als Fan-Idee gestartet und kommen nun am 1. Dezember 2025 als limitierte Edition in die Läden. Wir haben sie beim Taste-Testing bereits vorher – zusammen mit einigen Passantinnen und Passanten – probieren dürfen. Was wir und die Menschen auf der Strasse von den Chips halten, erfährst du im Video:

Video: watson/sabethvela

