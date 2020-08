Leben

Von der Strasse auf die grosse Bühne: Video von 11-jährigem Ballett-Tänzer geht viral

Der 11-jährige Anthony Mmesoma Madu liebt Ballett und zeigt sein Talent in einem Video. Er tanzt barfuss im Regen kriegt von einer Tanz-Academy am American Ballet Theatre in New York ein Stipendium.

