Die Kakao-Produktion steigt – doch die Bauern bleiben arm

Schätzungsweise zwei Millionen Kakaobauern in Ghana und der Elfenbeinküste, etwa 75 Prozent, leben einer Studie der niederländischen landwirtschaftlichen Universität Wageningen zufolge in Armut. Diese beiden Länder produzieren rund 60 Prozent des Kakaos. Die meisten Bauern hätten zu wenig Land und würden daher zu wenig produzieren. Viele von ihnen hätten auch keine anderen Einkommen.

Auch der Umsatz der Schokoladen-Hersteller stieg. So meldete der weltgrösste Produzent, das belgisch-schweizerische Unternehmen Barry Callebaut, ein Plus von 4.6 Prozent. Zugleich gingen die Kakaopreise zurück, und auch das Einkommen von Kakaobauern sank.

Die Pandemie hat der Schokoladen-Produktion bisher wenig geschadet. Nach Rückgängen Anfang 2020 stieg die weltweite Produktion in diesem Jahr um etwa vier Prozent und liegt nach Informationen des Weltkakaoverbandes ICCO fast wieder auf dem Niveau vor der Pandemie.

US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Hund bei sich im Weissen Haus aufgenommen. Biden stellte den Welpen «Commander» am Montag mit einem Foto und einem kurzen Video bei Twitter vor. Der Schäferhund soll Medienberichten zufolge ein Geschenk der Familie an den 79-Jährigen sein. Biden begrüsste ihn mit den Worten «Willkommen im Weissen Haus». In dem veröffentlichen Videoclip ist zu sehen, wie der Präsident einen Ball wirft und «Commander» hinterher flitzt. Das Weisse Haus gab keine weiteren Details zu dem Tier bekannt.