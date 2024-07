«Pyrotechnik», «Tahalon» und so: Das bedeuten die Finalisten für das Jugendwort des Jahres

Bald wird Langenscheidt das Jugendwort des Jahres küren. Nun stehen die Top 10 fest. Einige haben es schon mehrfach ins Final geschafft, andere sind erstmals dabei. Die Jury hat sich bei der Auswahl an der Redeweise auf Social Media orientiert.

Besonders Tiktok habe einen grossen Einfluss auf den Sprachgebrauch von Jugendlichen, heisst es in einer Mitteilung. Deshalb wurden potenzielle Kandidierenden-Wörter auf Plattformen wie Instagram, Tiktok oder Reddit auf ihre Geläufigkeit überprüft. Fakes, die durch eine Kampagne verbreitet wurden, sowie diskriminierende und sexistische Begriffe wurden ausgeschlossen. Deshalb haben es beispielsweise «Stolzmonat», «Hurensohn», «döp» oder «Remigration» nicht in die Auswahl geschafft.

Nun kann abgestimmt werden, welches Wort zum Jugendwort des Jahres 2024 gekürt werden soll. Am 10. September werden dann die Top 3 bekannt gegeben, die Verkündung des Sieger-Wortes folgt schliesslich am 19. Oktober.

Das sind die Top 10 des Jugendwortes des Jahres

Aura

Erklärung: Bezieht sich auf die persönliche Ausstrahlung/Charisma oder Status, oft scherzhaft verwendet (je mehr Aura du hast, desto cooler bist du, aber wenn etwas Peinliches passiert, dann verlierst du sie), Beispiel: Meine Airpods haben sich gestern nicht connected, und ich habe die Musik auf voller Lautstärke in der Öffentlichkeit abgespielt: -500 Aura!

Akh(i)

Erklärung: Das arabische Wort für Bruder, als Anrede für einen Freund oder Bekannten, Beispiel: Was geht morgen, Akh(i)??

Hölle nein

Erklärung: Kommt aus dem englischen «hell no» und wird als Widerspruch verwendet, Beispiel: Am Samstag um 8 aufstehen? Hölle nein!

Talahon

Erklärung: Kommt aus dem Arabischen und steht für «Komm her» und wird genutzt für Menschen mit stereotypen Merkmalen oder Verhalten. Beispiel: Mit meiner Brusttasche fühle ich mich heute wie ein Talahon.

Schere

Erklärung: Ein Begriff, der bei Online-Spielen benutzt wird, drückt ein Schuldeingeständnis aus oder dient als Bekenntnis, dass man etwas getan hat. Oft wird statt des Wortes das entsprechende Emoji genutzt – Beispiel: Gestern Fortnite gespielt, aber musste die Schere heben.

Yurr

Erklärung: Das Wort kommt aus dem US-amerikanischen Slang und wurde ursprünglich in New York genutzt. Es wird sowohl als Zustimmung als auch als Begrüssung genutzt und kann somit «ja» oder «what's up» bedeuten. Beispiel: Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie den ganzen Kuchen aufgegessen hat und sie hat YURR gesagt.

Yolo

Erklärung: Aus den vergangenen Jahren bekannter Begriff, der für «you only live once» steht. Der Begriff wurde 2012 bereits als Jugendwort des Jahres gekürt. Eine Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen. Beispiel: Gestern mein ganzes Gehalt für Bubble Tea ausgegeben. Yolo.

Quasi ein Klassiker: «Yolo» dürfte mittlerweile auch unter älteren Semester bekannt sein.

Nein Pascal, ich denke nicht

Erklärung: Der Begriff wurde durch die RTL2-Sendung «Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt» bekannt und wird genutzt, um einer Aussage nicht zuzustimmen oder etwas abzulehnen, Beispiel: Wenn er sagt, dass du dich als erstes melden und die Dates planen sollst – Nein Pascal, ich denke nicht.

Pyrotechnik

Erklärung: Dieses Wort wurde im Zusammenhang mit der EM genutzt, wo Pyrotechnik in den Stadien verboten war. Bekannt wurde es vor allem durch den «Balkonultra» und schaffte es als Song gar in die deutschen Charts. Es ist ein Ausdruck der Unterstützung für den Einsatz von Pyrotechnik bei Sportveranstaltungen. Beispiel: Pyrotechnik! Ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen!

Digga(h)

Erklärung: Oft, aber nicht immer, eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. War ebenfalls schon in den Top 10 für das Jugendwort des Jahres, hat es aber nie an die Spitze geschafft. Beispiel: «Ey Digga» oder auch «Digga, ich hab so Hunger».

