Über die Hälfte der jungen Männer und Frauen sind gut trainiert

Wer jede Woche mindestens 150 Minuten moderaten Sport treibt oder 75 Minuten intensiv trainiert, gelte als ausreichend aktiv. Als inaktiv gelten nur 4,7 Prozent der Untersuchten, teilte die Armee am Montag mit. 2022 lag der Wert der gut trainierten jungen Menschen mit 52,8 Prozent leicht unter dem Wert von 2023 mit 55,3 Prozent. In den letzten drei Jahren stieg der Anteil der trainierten jungen Menschen um sechs Prozent an. Gründe für diesen Anstieg können nicht klar benannt werden.

Was du beim Schwimmen in Fluss und See beachten musst

Jährlich sterben in Schweizer Seen und Flüssen über 20 Personen. «Die Risiken werden dabei oft unterschätzt», schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in einer Mitteilung. Besonders tragisch: Die meisten Unfälle könnten durch einige einfache Regeln verhindert werden. Wir zeigen dir, was es beim Schwimmen im offenen Gewässer zu beachten gilt.