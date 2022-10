Mostafa El-Abbadi: Das ist der Historiker auf dem heutigen Google Doodle

Mostafa El-Abbadi hat Grosses geleistet für die Forschung in Ägypten – heute wäre er 94 Jahre alt geworden. Das hat es mit dem heutigen Google Doodle auf sich.

Anna Böhler Folgen

Mostafa El-Abbadi war Historiker, Ägyptologe, Forscher, Professor und spielte eine zentrale Rolle im Aufbau der Bibliothek Alexandria, die für ihn schon immer besonders interessant war.

Heute, am 10. Oktober 2022, hätte er seinen 94. Geburtstag gefeiert.

screenshot: Google

Das zeigt das Google-Doodle

Das Google Doodle zeigt Mostafa El-Abbadi, wie er gerade in einem Buch blättert. Direkt hinter ihm ist passenderweise ein Büchergestell zu sehen und rechts davon sieht man den Leuchtturm von Alexandria. Der Google Schriftzug ist nur schwer erkennbar, da die Buchstaben eher transparent sind – wer genau hinsieht, kann ihn aber sehen.

Mostafa El-Abbadis Leben

Geboren wurde der Forscher 1928 in Kairo. Schon bald war sein Durst für die Wissenschaft kaum zu stillen – das Interesse dafür weckte vermutlich sein Papa in ihm. Mostafa El-Abbadis Vater war nämlich Gründer des College of Letters and Arts an der Universität von Alexandria. An derselben Universität schloss er im Alter von 22 Jahren sein Studium ab und erhielt ein Stipendium für die Universität von Cambridge. Danach kehrte er zurück in seine Heimat und arbeitete als Dozent und dann später als Professor seines Fachgebiets der römisch-griechischen Studien unterrichtete.

Hier gibt er 2004 ein Interview: Video: YouTube/Armando Buzzi

Er interessierte sich im Besonderen für die alte Bibliothek von Alexandria, welche etwa eine halbe Million Bücher aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen beherbergte – auch in Form von Papyrusrollen. Die grösste Bibliothek der Antike soll Mythen zufolge vor etwa 1800 Jahren durch ein Feuer zerstört worden sein– daran zweifeln heute viele Historiker. Wann und was genau passiert ist, ist unklar.

Mostafa El-Abbadi setzte sich stark mit der alten Bibliothek auseinander, hielt rund um den Globus Vorträge dazu und setzte sich dafür ein, dass man eine neue Universalbibliothek nach dem Vorbild der Alten baut. Mit seinem Wissen schrieb er ein Buch über die alte Bibliothek, welches in fünf Sprachen übersetzt wurde. Er schaffte es schliesslich, die ägyptische Regierung und die UNESCO für das Bauprojekt zu begeistern – 2002 wurde die neue Bibliothek nach 15 Jahren Planungs- und Bauphase eröffnet. Die «Bibliotheca Alexandrina» umfasst acht Millionen Bücher, 2000 Leseplätze, ein Planetarium und zahlreiche Forschungsinstitute.

Mostafa El-Abbadi starb im Alter von 88 Jahren an einem Herzinfarkt in Alexandria.