Musik, Kunst und Liebe – Das sind die besten Bilder vom Burning Man Festival

Prozess gegen US-Sänger R. Kelly: Jurymitglieder sollen anonym bleiben

Die Jurymitglieder in einem möglichen Strafverfahren gegen US-Sänger R. Kelly (53, «I Believe I Can Fly») in New York sollen zu ihrem eigenen Schutz anonym bleiben und teilweise abgeschirmt werden.

Dies entschied eine Bundesrichterin in der US-Stadt, wie CNN am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Der frühere Musik-Superstar sitzt seit August in Chicago in Haft. Dort sowie in New York und Minnesota liegen lange Anklageschriften gegen ihn vor - unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs …