Von Instagram inspiriert: Spotify testet ein neues Feature



Bild: shutterstock.com

WhatsApp hat es, Snapchat hat es, jetzt soll auch Spotify das beliebte Feature einführen: Die Rede ist hier von Stories, bekannt von Instagram.

Spotify versucht sich testweise an der Story-Funktion, wie zuerst das Tech-Portal «Tech-Crunch» berichtet hatte.

Wenn ihr wissen wollt, wie das ganze aussieht, könnt ihr dem Spotify-Profil der YouTuberin Summer Mckeen einen Besuch abstatten. Sie konnte eine Story für ihre Spotify-Playlist «all time besties» anwenden. Sehen kann man ihre Story bis jetzt aber nur mobil und nicht über die Spotify-Browserapp.

Spotify wird kein Social Media

Genutzt werden soll das neue Feature vor allem, um neue Musik zu entdecken. Mckeen macht es vor: Sie selbst ist keine Musikerin, sondern Influencerin. Sie hält aber so alle Follower über ihren aktuellen Musikgeschmack auf dem Laufenden.

Screenshot: Spotify

In der ersten Spotify-Story redet Mckeen über die Bedeutung ihrer Playlist, begründet die Song-Auswahl und spielt Songs davon kurz an. Im Allgemeinen umfassen die Stories maximal 30 Sekunden.

Damit macht Mckeen natürlich Werbung für die Musikstreaming-Plattform. Spotify wird also so nicht zum Social Media, sondern will durch dieses Feature wohl auf neue Musik aufmerksam machen und Influencer einbinden.

Gegenüber «Techcrunch» teilte ein Sprecher von Spotify – äusserst vage – mit:

«Bei Spotify führen wir routinemässig eine Reihe von Tests durch, um unsere Benutzererfahrung zu verbessern. Einige dieser Tests ebnen den Weg für unsere breitere Benutzererfahrung und andere dienen nur als wichtige Lernhilfe. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine weiteren Neuigkeiten über zukünftige Pläne zu berichten.»

Die Zukunft der Spotify-Story bleibt offen.

(joey/watson.de)

