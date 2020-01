Leben

Spotify: Das sind die meistgestreamten Künstler aller Zeiten



Das sind die Top 100 auf Spotify – wie «Mainstream» ist dein Musikgeschmack? Bild: watson

Spotify hat die Liste der 100 meistgestreamten Künstler seit bestehen der Musikplattform veröffentlicht. Wie viele der Top 100 gehören zu deiner Playlist?

Geld verdienen durch Plattenverkäufe ist längst nicht mehr so relevant wie früher. Heute kommen die Einnahmen unter anderem durch Tourneen, Werbeverträge und den Verkauf von Merchandise zustande – und durch Erlöse von Streamingplattformen. So verdiente beispielsweise Rihanna laut The Verge alleine bei Spotify im Jahr 2015 rund 8 Millionen US-Dollar.

Insgesamt wurden Songs von Rihanna seit den Anfängen des Schwedischen Streaming-Giganten im Jahr 2006 über 12 Milliarden Mal gespielt. Das katapultiert die Amerikanerin auf den 10. Platz des Rankings aller meistgestreamten Künstler.

Der Abräumer ist der Rapper Drake. Danach folgen Ed Sheeran, Post Malone und Eminem. Auf Platz 5 liegt mit Ariana Grande die erste weibliche Künstlerin.

Wie sehr widerspiegelt dein Musikgeschmack die Charts von Spotify?

Hier folgt die ganze Liste der Top 100. Tippe auf alle Künstler, die du dir auf Spotify anhörst (sie werden dann pink). Die Zahl hinter dem Künstler steht für die Anzahl Streams, die diese Künstler bis heute erreicht haben.

Auswerten

Und nun: Vergleiche dich mit den anderen watson-Usern!

Welche musikalischen Geheimtipps habt ihr auf Lager? Ab in die Kommentare!

