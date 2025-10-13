5 Gründe, warum du die World Cheese Awards 2025 in Bern nicht verpassen solltest
Vom 13. bis 15. November 2025 verwandelt sich die neue Festhalle Bern in das ultimative Käse-Paradies: Die World Cheese Awards feiern ihre Premiere in der Schweiz! Drei Tage voller Genuss, Action und richtig viel Spass warten auf dich. Falls du noch nicht überzeugt bist, findest du hier fünf Gründe, warum du diesen Event besuchen solltest.
Zum ersten Mal in der Schweiz – und gleich so richtig
Rund 5'000 Käse aus 50 Ländern battlen sich in Bern um die Krone. So viel internationale Käse-Power gab’s hier noch nie – und vermutlich kommt das so schnell auch nicht wieder.
Käse-Jury live in Action
Schau den 250 Juror:innen aus aller Welt beim Riechen, Degustieren und Fachsimpeln zu – und sei beim grossen Finale live dabei. (Anderen Menschen beim Käseessen zuzuschauen, war noch nie so spannend – versprochen!)
Foodie Himmel – alles, was dein Bauch begehrt
Vom Swiss Fine Food Market auf 2'000 Quadratmetern über den legendären Käsemarkt, wo sicherlich auch ein Schwätzchen, mit dem einen oder anderen Käser oder Käserin drin liegt bis zu abwechslungsreichen Food Ständen: Das hier ist kein Festival, das hier ist ein kulinarisches Abenteuer für alle Food-Nerds und Geniesser:innen.
Käse + Bier + Wein = ❤️
Nebenan läuft gleichzeitig die Bärner Bier Rundi mit Craft-Beer aus der Region. In der Festhalle: Schweizer Weine vom Feinsten. Egal, ob du eher Team Traube oder Team Hopfen bist – der Käse freut sich über beide. Und das Beste: Mit einem Ticket kommst du überall rein.
Family-Vibes & Festival-Feeling
In und rund um die neue Festhalle Bern dreht sich alles um Käse und gute Laune – mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Entdeckungsreisen. Wer dabei war, wird noch lange davon erzählen.
Auf was wartest du noch: Bern wird zur Capital of Cheese – und du bist mittendrin.