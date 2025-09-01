Bild: Schaffhauserland Tourismus / julius hatt

Weekend-Trip gefällig? Hier fühlt sich die Schweiz nach Ferien an

Schaffhausen entdecken: Deine Kurzferien voller Genuss, Kultur & Charme

Du willst eine Auszeit vom Alltag, aber keine stundenlange Reise auf dich nehmen? Dann ist Schaffhausen der perfekte Ort für deinen nächsten Kurztrip. Eingebettet zwischen sanften Rebhügeln und dem eindrucksvollen Rhein, kombiniert die charmante Stadt beeindruckende Geschichte, lebendige Kultur und kulinarische Highlights – alles bequem zu Fuss erlebbar. Lass dich inspirieren von unseren Tipps für genussvolle Tage in der Stadt der 171 Erker.

bild: Switzerland Tourism / Keystone / Melanie Duchene

Altstadtliebe & Erkerblick

Schon beim Ankommen in Schaffhausen erwartet dich ein aussergewöhnliches Altstadtflair. Mehr als 170 kunstvoll verzierte Erker zieren die schmucken Fassaden – schweizweit einzigartig. Besonders eindrucksvoll entdeckst du diese bei einer thematischen Altstadtführung. Dabei tauchst du ein in Geschichten vergangener Jahrhunderte, erfährst Wissenswertes zur Architektur und ziehst durch unbekannte verwinkelte Gassen.

bild: Switzerland Tourism / Keystone / Melanie Duchene

First Friday – Kultur zum Start ins Wochenende

Wenn du am ersten Freitag des Monats anreist, erwartet dich ein besonderes Highlight: Der «First Friday» in der Altstadt. Lokale Geschäfte, Ateliers, Bars und Kulturlokale öffnen ihre Türen mit verlängerten Öffnungszeiten, kleinen Konzerten, Drinks und kreativen Aktionen. Ein Fest für die Sinne – charmant und voller Überraschungen.

Verstecktes Paradies inmitten der Stadt

Mitten in der Stadt und doch herrlich ruhig: Der Kräutergarten beim Museum zu Allerheiligen entführt dich in eine duftende Welt. Das Museum im ehemaligen Benediktinerkloster zeigt neben klösterlicher Geschichte eine bedeutende Kunstsammlung vom 15. Jahrhundert bis heute. Im Innenhof kannst du im Museums-Café eine entspannte Pause einlegen, während der Kreuzgang wohltuende Stille abseits des Stadttrubels bietet.

bild: Schaffhauserland Tourismus / Seraina Keiser

Genussmomente am Rhein

Die Rheinpromenade Lindli lädt dich zu einem Spaziergang mit Aussicht ein. Hier kannst du nicht nur die Füsse im Wasser baumeln lassen, sondern auch das lokale Lebensgefühl spüren. Ein besonders schöner Ort zum Verweilen ist das Café am Rheinquai, direkt am Wasser gelegen. Wenn du Lust auf eine besondere Perspektive hast, buche eine Weidlingsfahrt – ein Erlebnis auf einem traditionellen Holzboot, bei dem du den Rhein auf ursprüngliche Art erlebst.

bild: Switzerland Tourism / Keystone / Melanie Duchene

Tasting-Abenteuer mit Charakter

Schaffhausen ist bekannt für seine Weinbaukultur – hier liegt der grösste zusammenhängende Rebberg der Deutschschweiz. Eine Degustation der lokalen Tropfen solltest du dir nicht entgehen lassen. Besonders unkompliziert geht das beim Oenomat in der Altstadt im Visitor Centre: Auf Knopfdruck probierst du verschiedene Weine. Du magst es etwas ausgefallener? Dann entdecke bei einem Gin- oder Rum-Tasting in einer Bar die kreative Seite der regionalen Brennkunst.

bild: Seraina Keiser

Hoch hinaus: Munot & Munotglöggli

Ein Must-do in Schaffhausen ist der Aufstieg zur Festung Munot. Der Blick über die Dächer der Altstadt bis zum Rhein ist den kurzen Aufstieg wert. Um 21 Uhr ertönt hier das «Munotglöggli» – traditionell von Hand geläutet durch die Munotwächterin. Ein Moment der Ruhe, bevor du dich ins Nachtleben stürzt.

bild: Schaffhauserland Tourismus / Julius Hatt

Schlemmen in stilvollem Ambiente

Dein Besuch in einem der Restaurants ist der ideale Start in den Abend. Ob modern interpretierte Schweizer Küche, mediterrane Klassiker oder vegetarisch-regionale Spezialitäten – Schaffhausen bietet für jeden Geschmack etwas. Viele Lokale begeistern mit charmanten Innenhöfen, lauschigen Terrassen oder gemütlichen Gasträumen.

Abendstimmung & Theaterzauber

Verbringe den Abend im Stadttheater oder in der Bachturnhalle – beides Orte für eindrucksvolle Bühnenkunst. Von September bis Mai findest du hier Schauspiel, Musiktheater, Tanz und Performances auf hohem Niveau.

Und wenn du Lust auf Konzerte oder Partys hast, dann schau ins Programm des Kulturzentrums Kammgarn. Die Atmosphäre ist einzigartig, das Line-up bunt und international. Ein inspirierender Ausklang deines Tages in Schaffhausen.

bild: Schweiz Tourismus / Florence Gross

Gut gebettet & bereit für Tag zwei

Bleib unbedingt über Nacht. Die Hotels und Bed & Breakfasts der Region bieten Charme, Komfort und herzliche Gastfreundschaft. So startest du erholt in einen weiteren Entdeckungstag. Hier unsere Empfehlung für deine Übernachtung.

Bist du auch bereits gespannt, was der nächste Tag so zu bieten hat? Du hast noch lange nicht alles entdeckt. Wir haben einige weitere Tipps für dich auf Lager.

Mitbringsel mit Tradition

Nicht vergessen: Die legendären Schaffhauserzungen der Confiserie Reber – das süsse Souvenir schlechthin. Perfekt, wenn du auch zu Hause noch ein Stück Schaffhausen geniessen oder jemandem eine Freude machen möchtest.

Kompakt, charmant, erlebnisreich

Schaffhausen erwartet dich mit einer einzigartigen Mischung aus Natur, Kultur, Genuss und Charme. Die Wege sind kurz, die Eindrücke bleiben lange. Wenn du echte Erlebnisse ohne Hektik suchst, findest du in dieser kleinen Stadt am Rhein das grosse Feriengefühl.