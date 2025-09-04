Ab Ende September gibt es keine «Sameday-Lieferungen» mehr bei Digitec-Galaxus. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September

Der Online-Shop Digitec Galaxus stellt seinen Blitzlieferdienst per Ende September ein. Dies berichtet Digitec-Galaxus in ihrem Blog.

Momentan kann man auf der Website von Digitec bis 13 Uhr bestellen und man erhält die Option, die gekaufte Ware noch am selben Tag zu erhalten. Dieses Angebot gilt ab dem 27. September nicht mehr.

Grund dafür ist, dass das Tochterunternehmen der Post, «notime», eingestellt wird. Laut der Post sei die Nachfrage nach Lieferungen, die noch am selben Tag geliefert werden sollen, zu gering und nicht lukrativ.

Bis zum 27. September ändert sich noch nichts für die Kunden von Digitec. Eine Anschlusslösung gibt es zurzeit noch nicht. Digitec Galaxus beteuert jedoch, dass sie alle Möglichkeiten zusammen mit der Post prüfen werden. (nib)