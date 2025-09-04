gewitterhaft20°
DE | FR
burger
Schweiz
Post

Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September

Conveyors transport the packed orders ready for dispatch to the roll containers for parcels of the Swiss Post, pictured at the central warehouse and logistics center of Digitec Galaxus in Wohlen in th ...
Ab Ende September gibt es keine «Sameday-Lieferungen» mehr bei Digitec-Galaxus. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September

04.09.2025, 16:0204.09.2025, 16:02
Mehr «Schweiz»

Der Online-Shop Digitec Galaxus stellt seinen Blitzlieferdienst per Ende September ein. Dies berichtet Digitec-Galaxus in ihrem Blog.

Momentan kann man auf der Website von Digitec bis 13 Uhr bestellen und man erhält die Option, die gekaufte Ware noch am selben Tag zu erhalten. Dieses Angebot gilt ab dem 27. September nicht mehr.

Grund dafür ist, dass das Tochterunternehmen der Post, «notime», eingestellt wird. Laut der Post sei die Nachfrage nach Lieferungen, die noch am selben Tag geliefert werden sollen, zu gering und nicht lukrativ.

Bis zum 27. September ändert sich noch nichts für die Kunden von Digitec. Eine Anschlusslösung gibt es zurzeit noch nicht. Digitec Galaxus beteuert jedoch, dass sie alle Möglichkeiten zusammen mit der Post prüfen werden. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Underground Home in Boulder, Colorado
1 / 7
Das Underground Home in Boulder, Colorado

Girard Hendersons Boulder-Haus von aussen - mit Helikopter Landeplatz.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
24 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Schlaf
04.09.2025 16:10registriert Oktober 2019
Wenn man etwas am selben Tag braucht, geht man halt immer noch in den Laden. Zum Glück!
639
Melden
Zum Kommentar
avatar
Golden Girl
04.09.2025 17:33registriert Oktober 2021
Ich war tatsächlich auch schon sehr froh über die Lieferung am selben Tag. Hatte mich aber auch gefragt, ob das so rentiert.

Es waren auch immer sehr nette Mitarbeiter. Die verlieren jetzt ihren Job - das tut mir am meisten leid.
208
Melden
Zum Kommentar
avatar
urs.meier13
04.09.2025 17:30registriert Juni 2016
Gottseidank! Das war ja absolut unnötige Schein-Hetze...! Hoffentlich können dadurch auch Kurierfahrten reduziert werden. Bei mir im Quartier laden ja praktisch jeden Tag mind. 3 Provider je 1-2Päckli aus - ökologischer Stumpfsinn!
2212
Melden
Zum Kommentar
24
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
5
Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Meistgeteilt
1
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
EU-Minenräumer bei russischem Angriff getötet +++ EU-Beitritt als Sicherheitsgarantie
4
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
5
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
Bundesrat lehnt Durchfahrtsabgabe für Fahrten durch die Schweiz ab
Wer mit einem Motorfahrzeug die Schweiz ohne Aufenthalt durchquert, soll nach dem Willen des Bundesrates keine Durchfahrtsabgabe bezahlen müssen. Sechs Parlamentsmitglieder wollen mit einer solchen Lenkungsabgabe das Strassennetz entlasten.
Zur Story