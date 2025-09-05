YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro wird die teuerste Fussballerin

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
Das Transfer-Drama des Sommers endet kurz vor Schluss: Alexander Isak darf Newcastle doch noch verlassen und für 144 Millionen Euro zum FC Liverpool wechseln.
Transferticker
05.09.2025, 14:3106.09.2025, 12:43
