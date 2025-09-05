Ambri-Piotta holt Formenton nach Freispruch zurück +++ Rochette bleibt in Lausanne

Die neue National-League-Saison beginnt im September, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Ambri-Piotta holt Formenton zurück

Ambri-Piotta gibt die Verpflichtung von Alex Formenton bekannt. Der 25-jährige Kanadier bindet sich vorerst bis Dezember an die Leventiner. Wie der Klub mitteilt, besteht eine Option auf Verlängerung bis zum Saisonende.

Formenton hatte seine Karriere im vergangenen Herbst im Alter von nur 24 Jahren für beendet erklärt, nachdem er sich in seiner Heimat wegen eines Vorfalls aus dem Jahr 2018 mit Vergewaltigungsvorwürfen und einer entsprechenden Anzeige konfrontiert sah. Im Juli dieses Jahres wurde er von einem Gericht in Kanada wie seine vier Mitangeklagten freigesprochen.

Nun will Formenton seine Karriere bei Ambri neu lancieren. Zwischen 2022 und 2024 verbuchte er in 46 Einsätzen für die Tessiner 29 Skorerpunkte. Zuvor war er unter anderem in der NHL engagiert, wo er für die Ottawa Senators 109 Spiele bestritt. (lyn/sda)

Théo Rochette verlängert bis 2031 beim LHC

Lausanne plant langfristig mit Théo Rochette. Der 23-jährige Stürmer verlängert den Vertrag um fünf Jahre bis 2031. Rochette, der auch den kanadischen Pass besitzt, kehrte 2023 nach fünf Jahren in der nordamerikanischen Juniorenliga QMJHL zu seinem Ausbildungsverein zurück und trug mit 43 Toren sowie 44 Assists in 123 Partien massgeblich dazu bei, dass die Waadtländer zweimal den Playoff-Final erreichten. (abu/sda)

Hrubec und Lehtonen verlängern beim Meister

Vier Tage vor dem Saisonstart geben die ZSC Lions die Vertragsverlängerung von Torhüter Simon Hrubec und Verteidiger Mikko Lehtonen bekannt. Beide Schlüsselspieler des Meisters verlängern bis zum Ende der Saison 2027/28. Hrubec und Lehtonen wechselten vor drei Jahren zu den Zürchern und wurden zweimal Meister und gewannen im Februar die Champions Hockey League. (riz)

Frédérik Gauthier kehrt zu Ajoie zurück

Ajoie verpflichtet kurz vor dem Saisonstart einen achten ausländischen Spieler. Der kanadische Stürmer Frédérik Gauthier unterschrieb mit dem Klub aus dem Jura einen bis Mitte November gültigen Vertrag. Der 30-jährige Center spielte vergangene Saison in der KHL für Witjas (21 Skorerpunkte in 54 Spielen). Zuvor war der Frankokanadier während zwei Saisons bereits für Ajoie tätig gewesen.

Ajoie besitzt die Option, den Vertrag mit Gauthier nach der Nationalmannschaftspause im November bis zum Ende der Saison zu verlängern. (riz/sda)

Kloten verlängert mit Cheftrainer Marjamäki und Reto Schäppi

Der EHC Kloten plant längerfristig mit Cheftrainer Lauri Marjamäki. Die Zürcher Unterländer haben kurz vor dem Saisonstart den Vertrag mit dem 48-jährigen Finnen um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.

Marjamäki stiess vor einem Jahr zum EHC Kloten und führte das Team in die Playoff-Viertelfinals. Kloten verlängerte ausserdem die Zusammenarbeit mit dem 34-jährigen Stürmer Reto Schäppi bis zum Ende der Saison 2027/28. (riz/sda)

Michael Fora wird Davos nach dieser Saison verlassen

Der nächste Transfer für die Saison 2026/27 ist Tatsache: Michael Fora wird den HC Davos verlassen und hat bei Lausanne einen neuen Vertrag unterschrieben. Der 29-Jährige hat bei den Waadtländern einen fünfjährigen Vertrag unterschrieben.

Damit wird Fora den HCD nach vier Saisons verlassen. 2018, 2024 und 2025 gewann der Verteidiger mit der Schweizer Nationalmannschaft die WM-Silbermedaille.