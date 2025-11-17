Der erste Blick in den Spiegel für Lara C.*, 30 Minuten nach dem Eingriff im Wachzustand in der Lucerne Clinic mit Mia Femtech™. Bild: Lucerne Clinic

Im Wachzustand: Brustvergrösserung ohne Narben - in nur 15 Minuten

Brustvergrösserung ohne Narkose: Dank der Mia Femtech™-Methode der Lucerne Clinic erfüllte sich Lara C*. ihren Wunsch nach einer natürlichen Brust – sanft, sicher und schnell erholt.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Schonende Brustvergrösserung im Wachzustand oder im dreamSleep

Eingriff in nur 15 Minuten und ohne Arbeitsausfall

Keine Narbe an der Brust und minimalste Risiken

Körpergewebe und Brustmuskel werden nicht durchtrennt

Sicherheit und Natürlichkeit stehen im Mittelpunkt

Lucerne Clinic - die führende Klinik für Brustvergrösserungen in der Schweiz

Zweifache Mutter und Patientin der Lucerne Clinic

«Ich habe mich dafür entschieden, die Operation in der Lucerne Clinic nur in Lokalanästhesie und somit im Wachzustand zu machen, weil ich einfach direkt wieder fit und bei meinen Kindern sein wollte», erzählt Lara C.*. Einfach mit dem Auto hinfahren und 90 Minuten später schon wieder zurück. Eine lange Ausfallzeit wäre für sie nicht denkbar gewesen. Nach einer ausführlichen Beratung bei Dr. Jürg Häcki, entschied sie sich schliesslich für die gewebeschonende Methode der Brustvergrösserung mit Mia Femtech™. Der Eingriff selbst dauerte nur 15 Minuten. «Es ist unglaublich. Einfach ankommen, Zack Zack und schon hat man neue Brüste – und das ganz ohne Schmerzen.»

1 / 5 Lara C. ist während dem ganzen Prozess wach, bekommt alles mit und kann auch noch Fragen stellen. quelle: lucerne clinic

Dr. Jürg Häcki über die Operation ohne Narkose

Für Dr. Jürg Häcki, Gründer der Lucerne Clinic und Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, steht das Patientenwohl an oberster Stelle. «Viele Frauen haben Mühe vor Kontrollverlust und sind froh, wenn sie den Eingriff im Wachzustand und lokaler Betäubung durchführen können. Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass bis vor dem Eingriff normal gegessen und getrunken werden kann. Auch kann man anschliessend problemlos selber mit dem Auto wieder nach Hause fahren.»

Dr. med. Jürg Häcki, Gründer der Lucerne Clinic, Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie bild: lucerne clinic

Die Patienten spüren während der Operation dank der lokalen Betäubung so gut wie nichts. Höchstens einen gewissen Druck oder ein leichtes Ziehen könne man während dem Eingriff wahrnehmen – aber keine Schmerzen. Zudem besteht auch die Möglichkeit Musik zu hören, dass man die OP-Geräusche nicht mehr wahrnehme. «Lara C.* hat auch die ganze Operation hindurch mit uns gesprochen», erzählte Dr. Häcki lächelnd.

Dennoch entscheiden sich die meisten Patientinnen für den dreamSleep der Lucerne Clinic – ein besonders schonender Dämmerschlaf, bei welchem während der Operation völlig entspannt schlafen und vom Geschehen im OP-Saal selbst nichts mitbekommen.

Natürlichkeit als oberstes Ziel

Lara C.* wollte eine Veränderung, die niemand bemerkt, ausser sie selbst. «Ich habe mich bewusst für eine moderate Grösse entschieden - es sollte einfach zu mir passen», sagt sie. Das Resultat: eine natürlich wirkende Brustform mit weichem, authentischem Gefühl.

Klassische Brustvergrösserung mit Silikon - nach wie vor beliebt

Neben der Brustvergrösserung mit Mia Femtech™ bietet die Lucerne Clinic auch die klassische Brustvergrösserung mit hochwertigen und biokompatiblen Silikonimplantaten an - ein Verfahren, das sich nach wie vor grosser Beliebtheit erfreut. Durch die Ultra-Kurz-Narbe (UKN) von nur rund 2,5 Zentimetern und die besonders schonende und sichere DualPlane-Technik entstehen natürliche Formen und maximale Sicherheit.

Diese Methode eignet sich besonders für Frauen, die sich ein deutliches Volumen, ausgeprägte Rundungen oder einen Sideboob-Effekt wünschen – also ein feminines, harmonisches Dekolleté mit klar definierter Form.

Patientinnen profitieren dabei vom eigens entwickelten dreamSleep-Konzept der Lucerne Clinic, wodurch auch diese Operation ohne Vollnarkose und lange Ausfallzeit verläuft.

1 / 4 So sehen Glücksgefühle aus. Die Patientin Yana, 1,5 Jahre nach der Brustvergrösserung mit Silikon in der Lucerne Clinic quelle: lucerne clinic

Welche Methode ist die Richtige?

Welche Technik der Brustvergrösserung am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Wünschen und Lebensumständen ab.

Mia Femtech™ richtet sich besonders an Frauen, die sich eine dezente, natürlich wirkende Vergrösserung um ein bis zwei Körbchengrössen wünschen – ohne Ausfallzeit, ohne Narbe an der Brust, ohne Verletzung des Brustmuskels und verbunden mit noch geringeren Risiken als bei der klassischen Methode.

Ideal also für sportliche, berufstätige, aktive Frauen oder Mütter, die auf eine sanfte, nahezu schmerzfreie Behandlung Wert legen und schon nach ein paar Wochen das Endresultat wünschen.

1 / 3 Brustvergrösserung mit Mia Femtech™: links vorher, rechts nachher. quelle: lucerne clinic

Die klassische Brustvergrösserung mit Silikonimplantaten hingegen ist optimal für Frauen, die sich eine deutlichere Formveränderung wünschen oder denen es wichtig ist, Volumen gezielt zu modellieren. Dank der modernen DualPlane-Technik und dem exklusiven dreamSleep-Konzept der Lucerne Clinic profitieren Patientinnen auch hier von maximaler Sicherheit, Natürlichkeit und einer kurzen Erholungszeit.

1 / 4 Brustvergrösserung mit Silikon: links vorher, rechts 6 Wochen nach dem Eingriff. quelle: lucerne clinic

*Name geändert