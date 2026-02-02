Promotion

Warte nicht aufs richtige Timing! Investiere regelmässig kleine Beträge

Timing ist alles? Stimmt nicht! Wer von langfristigen Investitionen an der Börse profitieren möchte, sollte sich den «Durchschnittskosteneffekt» zunutze machen. Wie das funktioniert und warum Anlegerinnen und Anleger damit meist besser fahren.

Gehörst du zu jenen Anlegerinnen und Anlegern, die Aktien oder ETFs zu einem möglichst tiefen Preis kaufen wollen und dann doch regelmässig zu früh oder zu spät zugreifen? Gerade unter Börsen-Newbies ist diese vermeintliche Anlagestrategie weit verbreitet.

Doch für viele endet sie oft im Frust. Denn im dümmsten Fall verpasst du einen günstigen Kaufmoment und der Kurs steigt sprunghaft. Dann wartest du darauf, dass der Kurs wieder fällt, während er weiter steigt.

Was alle schnell lernen an der Börse

Den richtigen Kaufmoment zu erwischen, ist schwierig – um nicht zu sagen: praktisch unmöglich. Auch wer aus dem Anlegen einen Fulltime-Job macht, ja selbst langjährige Börsenprofis können Kurse nicht derart genau vorhersehen.

Ganz abgesehen davon braucht diese Art des Anlegens Nerven aus Stahl und Zeit ohne Ende. Denn du musst den Markt sehr genau im Auge behalten.

Das Unvorhersehbare vorhersehen

Wer an der Börse bereits erste Erfahrungen gesammelt hat, kann deshalb vor allem eines voraussehen: Die Entwicklung der Finanzmärkte und einzelner Aktienkurse lassen sich nicht vorhersehen .

Die Kurse können kurzfristig stark steigen oder fallen. Solche Kursschwankungen sind schlicht unvorhersehbar, weil sie von vielen Faktoren wie der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, den Unternehmenszahlen oder den Markterwartungen der Börsianerinnen und Börsianer abhängen.

Pfeif aufs Timing! Der Durchschnittskosteneffekt

Wer sich eingesteht, dass er oder sie die Kurse nicht wirklich voraussehen kann, hat bereits die halbe Miete – oder eben den halben Gewinn.

Für viele Anlegerinnen und Anleger ist das perfekte Timing deshalb zweitrangig. Stattdessen investieren sie regelmässig einen fixen Betrag. Seien es monatlich 50 oder 500 Franken oder jede Woche 100 Franken. Dank dieser bewährten Strategie kaufst du mal zu einem höheren, mal zu einem tieferen Preis und profitierst letztlich vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt – oder wie ihn Börsen-Profis nennen: Cost Average Effect.

Leg dich fest und lehn dich zurück

Ein weitverbreiteter Tipp an der Börse: Lege einen fixen monatlichen Investitionsbetrag fest, der mit deinem Einkommen und deinen Lebenshaltungskosten langfristig vereinbar ist. Diesen Betrag investierst du beispielsweise immer am ersten Tag des Monats automatisch. Gut zu wissen: Es muss keine hohe Summe sein. Auch wenn du kleine Beträge investierst, lohnt sich das langfristig und du kannst dich zurücklehnen, statt ständig mit Argusaugen die Kurse zu beobachten.

Mit Zak Invest kannst du bereits ab 5 CHF Courtage weltweit in über 6000 Aktien, 5000 ETFs und 1000 Fonds investieren und profitierst vom Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen der Welt. Dabei spielt es keine Rolle, ob du erstmal nur mit kleinem Budget einsteigst.

Investieren kannst du ganz einfach mit wenigen Klicks.