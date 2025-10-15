BILD: DENNER

Promotion

Gestohlen! Das Schweizer Herz von Lidl ist weg

Das Schweizer Herz ist von vielen Logo-Anwendungen des Discounters Lidl verschwunden. Doch wer hat es gewagt, dieses Symbol zu stehlen? Denner sorgt mit einer überraschenden Stellungnahme für Klarheit.

Das mysteriöse Verschwinden

Weder auf der Website noch im Werbeprospekt noch auf den Plakaten von Lidl ist das Schweizer Herz zu finden. Schon länger kursieren Gerüchte, was es damit auf sich haben könnte. Doch ein ungewöhnlicher Diebstahl bringt Licht ins Dunkel – Überwachungskameras haben den skurrilen Vorfall festgehalten. In den frühen Morgenstunden erklimmt ein vermummter Dieb eine Leiter mit einem klaren Ziel: das Schweizer Herz aus dem Lidl-Logo zu entwenden.

Erwischt

Wer hinter diesem dreisten Coup steckt, ist zunächst unklar. Doch bei genauerem Hinsehen verrät sich der Dieb selbst: Die Denner-Jacke, die er trägt, lässt keine Zweifel offen. Kurz nach der Veröffentlichung der Überwachungsvideos folgt die offizielle Stellungnahme: «Das Schweizer Herz ist jetzt wieder da, wo es hingehört: bei Denner, dem Schweizer Discounter-Original.»

Mit dieser überraschenden Wendung setzt Denner ein klares Zeichen für Authentizität und Identität im Schweizer Discount-Markt. Der kreative Streich sorgt nicht nur bei Denner Fans für Begeisterung, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit der gesamten Branche auf sich.

Wetterprognose: Klagenhagel

In den kommenden Tagen ist zu erwarten, dass stürmische Diskussionen entstehen und vereinzelte Klagen aufkommen. Ob der Schweizer Discount-Markt bald wieder unter klarem Himmel oder weiter unter dunklen Wolken steht, bleibt abzuwarten.