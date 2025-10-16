wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Löhne 2026: So viel verdienen Fachkräfte in der Schweizer IT-Branche

Young IT professional wearing wireless headphones working on computers model released, Symbolfoto property released, KPEF00136
Wer programmieren kann, hat gute Job-Aussichten.Bild: www.imago-images.de

Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz

16.10.2025, 20:5116.10.2025, 20:51

In der Schweiz herrscht nach wie vor ein Fachkräftemangel im IT-Sektor: Ob Cloud, Cybersecurity oder Künstliche Intelligenz – viele Firmen suchen verzweifelt nach Spezialistinnen und Spezialisten im Tech-Bereich. Das wirkt sich direkt auf die Gehälter aus: Wer über die nötigen Skills verfügt, kann in der Schweizer IT-Branche mit guten Löhnen rechnen.

Laut der neusten «Gehaltsübersicht 2026 Schweiz» von Personaldienstleister Robert Half zahlen knapp sieben von zehn Schweizer IT-Unternehmen gezielt Zuschläge für Fachwissen in Zukunftsthemen. Besonders gefragt sind Kompetenzen in Cybersecurity, Cloud-Architektur und KI. Der Wettbewerb um Talente sorgt dafür, dass erfahrene IT-Fachkräfte Löhne meist deutlich über Branchenschnitt aushandeln können.

Die höchsten Gehälter kassieren erwartungsgemäss die Führungskräfte: Chief Information Security Officers (CISO) und CIOs liegen laut dem Robert-Half-Bericht bei über 225'000 Franken im Jahr. Ein IT-Projektmanager in der Beratung verdient rund 160'000 Franken, während Security-Profis im Median etwa 147'000 Franken erreichen. Im KI-Bereich reicht die Spanne von 80'000 Franken beim Einstieg bis zu rund 170'000 Franken für Senior Engineers oder Teamleiter.

Wie genau diese Zahlen zustande kommen, bleibt etwas vage: Für den Report wertete Robert Half Daten aus eigenen Vermittlungen und einer Onlineumfrage aus, die im Juni 2025 durchgeführt wurde. Befragt wurden rund 250 Personalverantwortliche und 500 Angestellte aus den Bereichen IT, Finanzen und Administration. Die Resultate zeigen: Die Lohnerhöhungen in der IT fallen zwar moderater aus als in den Vorjahren, bleiben aber insgesamt auf hohem Niveau.

Trotz leicht abflachender Lohnkurven gilt: IT-Fachwissen bleibt in der Schweiz eine wertvolle Währung. Wer sich in Zukunftstechnologien weiterbildet und spezialisiert, sichert sich nicht nur einen stabilen Arbeitsplatz, sondern auch weiterhin überdurchschnittliche Verdienstchancen. (pre)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
31 dekadente Bilder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
1 / 33
31 dekadente Bilder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
Zuerst etwas zu der Entwicklung von Dubai.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So viel verdient Elon – Verglichen zu Schweizer:innen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
17 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
17
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Trump droht Hamas mit dem Tode
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
4
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
5
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Meistgeteilt
1
Telefonat vorbei: Trump und Putin treffen sich in Ungarn
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Neuartige Herztransplantation erstmals in Europa angewandt
Erstmals in Europa haben Ärztinnen und Ärzte in Genf eine partielle Herztransplantation durchgeführt. Der Eingriff wurde im September bei einem zwölfjährigen Jungen mit einer komplexen angeborenen Herzkrankheit vorgenommen.
Zur Story