Online-Elternabend: «Fakes, Scams & fiese Tricks»

Kinder entdecken das Internet früh – doch nicht alles, was sie dort finden, ist für sie geeignet. Eltern fragen sich, wie sie ihr Kind begleiten und vor digitalen Gefahren schützen können. Oft fehlt es ihnen an Wissen über die Risiken, denen ihre Kinder online ausgesetzt sind. Der Online-Elternabend bietet eine Plattform, um genau diese Wissenslücken zu schliessen. Die Sendung wird am 18. November um 20 Uhr live im TV auf blue Zoom und auf dem Swisscom YouTube-Kanal ausgestrahlt.

Cyberrisiken nehmen zu – auch für Kinder

Laut JAMES-Studie besitzen 98 - 99% der Jugendlichen in der Schweiz ein Smartphone. «Viele Kinder begegnen dabei unangenehmen oder beängstigenden Inhalten», sagt der Psychologe und ehemalige Polizist Dieter Studer. Rund 40% der Schweizer Kinder berichten, im Netz schon auf nicht altersgerechte Inhalte gestossen zu sein.

Beim Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) gingen letztes Jahr rund 63’000 Meldungen zu Cybervorfällen ein – Tendenz steigend. Besonders häufig betroffen: Betrug, Phishing und Fake-Shops. «Eltern sind die wichtigste Firewall für ihre Kinder», sagt Michael In Albon, Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom. «Wer versteht, wie Betrüger vorgehen, kann seine Kinder frühzeitig schützen».

Genau so sieht es auch Manu Burkart, der sich neben seiner Comedy-Arbeit für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy engagiert: «Wir können unsere Kinder nicht vor allen Gefahren der digitalen Welt schützen – aber wir können sie stärken für eine sichere und gesunde Mediennutzung». Claudia Lässer, erfahrene Medienexpertin und Mutter ergänzt: «Unser Online-Elternabend zeigt, wie Eltern mit Wissen, Humor und Gelassenheit den besten Schutz bieten können».

Manu Burkart, Comedian, ehemaliger Primarlehrer und Vater: Er ist seit knapp 30 Jahren mit dem Duo Divertimento auf Tournee, ehemaliger Primarlehrer und Vater von drei Kindern im Alter von 14, 12 und 8 Jahren.

Dieter Studer, Psychologe, ehem. Polizist, Gründer Edukado.ch: Er arbeitete mehrere Jahre bei der Polizei, davon einen grossen Teil im Bereich Jugendpolizei und Prävention. Mit einem Master in Psychologie verbindet er polizeiliche Erfahrung mit psychologischem Fachwissen. Seine Online-Plattform edukado.ch bietet interaktive E-Learnings zu Themen wie Jugendstrafrecht, Sucht und psychischer Gesundheit, die von Schulen und Polizeikorps genutzt werden.

Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter Swisscom und Vater: Er ist der Jugendmedienschutzbeauftragte bei Swisscom, ist Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 14 und 16 Jahren.

Claudia Lässer, CEO und Moderatorin: Sie ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 10-jährigen Tochter.