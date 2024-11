Fakten vor statt Halbwissen. bild: swissmilk/midjourney

Ist Mager- gesünder als Vollmilch? Antworten auf 5 Milchfragen

Es stimmt: Swissmilk hat diesen Text geschrieben (immerhin nicht KI, sondern ein echter Mensch!). Und trotzdem steht hier kein Seich, sondern Fakten. Wir beantworten oft gestellte Fragen wie: Ist Milch gesund? Besser Mager- als Vollmilch? Oder: Welche Milch fürs Kleinkind?

Welche Milch ist am gesündesten?

«Das ist einfach», sagst du, «die fettreduzierte Magermilch!?» Hmm, nö. Denn die Unterschiede liegen eben nicht nur im Fettgehalt bzw. bei den Kalorien. Klar, 100ml Vollmilch liefern uns 68kcal, teilentrahmte Milch etwa 56kcal und Magermilch 33kcal. Aber Magermilch bzw. fettarme Milch ist deswegen nicht automatisch die gesündeste Wahl: Denn sie verliert durch die Fettreduktion auch einige wichtige Inhaltsstoffe. Neben wertvollen Fettsäuren gehen auch die fettlöslichen Vitamine (A, D und E) beim Entrahmen verloren. Hinzukommt: Studien zeigen, dass Vollfett-Milchprodukte gar keinen negativen Einfluss auf das Körpergewicht haben. Klingt etwas absurd, aber es gibt sogar Hinweise, dass Vollfettprodukte zu einem kleineren Risiko für Übergewicht beitragen können. Eine mögliche Erklärung: Das Kalzium aus den Milchprodukten verbindet sich mit Fettsäuren und Gallensäuren im Darm, hemmt so die Fettrückresorption und erhöht die Fettausscheidung über den Stuhlgang. Genug Wissenschaft, sind wir ehrlich: Vollmilch im Cappuccino schmeckt auch einfach am besten! Das nächste Mal kannst du die dann ganz ohne schlechtes Gewissen schäumen.

Wie viele Milchprodukte soll ich essen?

Also, natürlich ist es dir überlassen, was in deinem Kaffee, Glas oder auf deinem Teller landet. Wir halten uns da an eine Fachstelle, die es wissen muss: die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (BLV, SGE). Sie empfiehlt für Erwachsene 2-3 Portionen Milch und Milchprodukte pro Tag. Milchprodukt ist natürlich nicht gleich Milchprodukt und ungezuckert ist natürlich immer besser. Greif also statt zum bunten Joghurt (1 Becher ist übrigens eine Portion) lieber zum Joghurt nature und pimp es mit Früchten, gehackten Nüssen … ODER: Mach Joghurt doch gleich mal selbst:

Welche Milch für mein Kleinkind?

Das ist kein Geheimnis: Babys sollten in den ersten 4-6 Monaten ausschliesslich gestillt werden. Danach kannst du parallel dazu langsam die Beikost und somit auch Milch und Milchprodukte einführen. Ab dem 7. Monat kannst du langsam kleine Mengen an Milch und Joghurt nature zur Beikost geben. Empfehlung: Nimm Vollmilch oder Milch-Drink, denn Magermilch enthält eben (s. Punkt 1) weniger Nährstoffe. Ab dem 13. Monat sind drei Milchportionen pro Tag ideal. Eine Portion entspricht 100ml Milch, 100g Joghurt, 30g Weichkäse oder 15g Halbhart- und Hartkäse.

Macht Milch starke Knochen?

Klingt nach Oldschool-Marketing … ist es auch. Korrekt ists so: Starke Knochen bekommst du nicht allein vom Milchtrinken. Aber Fakt ist auch: Unser Körper braucht Kalzium – für ein gesundes Wachstum, die Entwicklung und die Erhaltung der Knochen. Und Milch gehört zu den besten natürlichen Kalziumquellen. Dein Kalziumbedarf freut sich also, wenn du Milchprodukte konsumierst. Noch besser für starke Knochen: Beweg dich dazu regelmässig und leb einfach insgesamt gesund.

Erhöht Milch meinen Cholesterinspiegel?

Es stimmt: Milchfett enthält Cholesterin und gesättigte Fettsäuren. Trotzdem darfst du nach wie vor Vollmilch, Butter und Co. geniessen, ohne Sorge um dein Cholesterin. Denn heute weiss man, dass das Cholesterin aus der Nahrung den Blutcholesterinspiegel von gesunden Menschen praktisch nicht beeinflusst. Das meiste Cholesterin wird im Körper selbst produziert. Je nachdem, wie viel Cholesterin du über die Nahrung aufnimmst, produziert der Körper mehr oder weniger davon und kann das aufgenommene Cholesterin so ausgleichen. Was das für dich heisst: Beweg dich genug, achte auf ein Normalgewicht und iss ausgewogen – das freut deinen Cholesterinspiegel mehr als cholesterin- und fettarmes Essen.

