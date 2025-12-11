Das wurde von euch am meisten nachgekocht. Wir sind begeistert! bild: swissmilk

Promotion

Das sind eure Lieblingsrezepte 2025

Wir mögen Hitparaden. So hat es die Wie-Frage «Wie viele Kühe gibt es in der Schweiz?» auf den 3. Rang in der Google-Liste 2025 geschafft. Damit du nicht Google oder die KI bemühen musst: Es gibt 250'000 Kühe. Aber nun zum eigentlichen Thema: Hier sind deine Top 5 der Rezepte dieses Jahres.

Shawarma

Fast Food at its best: In das dünne Fladenbrot kann alles eingewickelt werden, was noch im Kühlschrank ist. Oder jede und jeder befüllt es genau so, wies beliebt. Shawarma ist ein typisches Gericht aus der Levante-Küche, in unserem Fall mit feinen Schweizer Zutaten.

Zum Rezept

bild: swissmilk

Bratapfel-Overnight-Oats

Dieses Frühstück ist wie eine wunderbare Umarmung am Morgen. Der Geschmack nach Bratäpfeln macht diese Müesli-Variante zum Winterzmorge par excellence. Gut zum Vorbereiten, noch besser zum Essen.

Zum Rezept

bild: swissmilk

Soll es mit den Rezepten im Jahr 2026 auf watson weitergehen? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ja! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 49 Personen teilgenommen

Käsewähe mit Rotkraut

Jedes Jahr ist ein Rezept ganz oben im Ranking, das uns erstaunt. Okay, das Rezept ist regional, saisonal und superschnell gemacht, aber das Rad wird mit dieser Wähe nicht neu erfunden. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es sich um Soulfood vom Feinsten handelt.

Zum Rezept

bild: swissmilk

Grüne Shakshuka

Levante-Küche zum Zweiten. Das Wort Shakshuka stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie «Mischung». Genossen wird es in seiner Heimat zum Frühstück. Unsere Version mit Spinat und Chili ist eine Abwandlung und ist einfach nur fein (auch zum Zmittag und zum Znacht).

Zum Rezept

bild: swissmilk

Egg Drop Sandwich

Das ist der neuste Hype aus dem Land der Morgenstille, Korea. Fluffiges Rührei, getoastetes Brot (kann auch gut vom Vortag sein) und cremige Sauce. Also dieses Wunderding geht zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Zum Rezept

bild: swissmilk