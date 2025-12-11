Das sind eure Lieblingsrezepte 2025
Shawarma
Fast Food at its best: In das dünne Fladenbrot kann alles eingewickelt werden, was noch im Kühlschrank ist. Oder jede und jeder befüllt es genau so, wies beliebt. Shawarma ist ein typisches Gericht aus der Levante-Küche, in unserem Fall mit feinen Schweizer Zutaten.
Bratapfel-Overnight-Oats
Dieses Frühstück ist wie eine wunderbare Umarmung am Morgen. Der Geschmack nach Bratäpfeln macht diese Müesli-Variante zum Winterzmorge par excellence. Gut zum Vorbereiten, noch besser zum Essen.
Käsewähe mit Rotkraut
Jedes Jahr ist ein Rezept ganz oben im Ranking, das uns erstaunt. Okay, das Rezept ist regional, saisonal und superschnell gemacht, aber das Rad wird mit dieser Wähe nicht neu erfunden. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es sich um Soulfood vom Feinsten handelt.
Grüne Shakshuka
Levante-Küche zum Zweiten. Das Wort Shakshuka stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie «Mischung». Genossen wird es in seiner Heimat zum Frühstück. Unsere Version mit Spinat und Chili ist eine Abwandlung und ist einfach nur fein (auch zum Zmittag und zum Znacht).
Egg Drop Sandwich
Das ist der neuste Hype aus dem Land der Morgenstille, Korea. Fluffiges Rührei, getoastetes Brot (kann auch gut vom Vortag sein) und cremige Sauce. Also dieses Wunderding geht zu jeder Tages- und Nachtzeit.
