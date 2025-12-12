Zum Start der Weltcup-Saison der Snowboarder in der Halfpipe hat Pat Burgener in seinem ersten Einsatz für Brasilien das Podest nur knapp verpasst. Der im Sommer von Swiss Ski zu den Südamerikanern gewechselte 31-Jährige wurde im chinesischen Secret Garden Resort Vierter hinter drei Japanern um Sieger Ayumu Hirano.
Die Vertreter von Swiss Ski kamen bei den Männern knapp nicht in den Final. Der von einer komplizierten, vor über einem Jahr zugezogenen Verletzung genesene Jan Scherrer war als 16. bester Schweizer. Bei den Frauen wurde die Zürcherin Isabelle Lötscher Fünfte und egalisierte damit ihr bestes Weltcup-Resultat. Der Sieg ging an die Südkoreanerin Choi Gaon. (riz/sda)
