Die Lifte führen bis auf 2427 m ü. M. bild: Ovronnaz Tourisme

Promotion

Wandern, Yoga, (Après-)Ski: Dieses Skigebiet hat alles!

Vom Forst bis weit über die Baumgrenze und von der Piste bis zum Schnee-Event: Abzweigen können Wintergäste in der Walliser Destination Ovronnaz überall.

Dienten die Tannen und Lärchen als Vorbild, die den Wintersportlerinnen und Wintersportler Spalier stehen? Einem Baum ähnelt das Skigebiet von Ovronnaz jedenfalls: Als solider Stamm, der zuverlässig und gerade in die Höhe ragt, amtet der Sessellift Jorasse. Bei seiner Bergstation verästeln sich dann weitere Anlagen gegen links und rechts, sodass Gäste vom Dorf einen direkten Zugang zu den Pisten erhalten.

Wer auf weitere Lifte umsteigt, kann die Walliser Winterwelt so bis auf eine Höhe von 2427 m ü. M. erkunden. Und dabei geht es meistens recht rasant zu: Ovronnaz, das dem Magic-Pass-Netzwerk angehört, bietet mehrheitlich rote sowie einige schwarze Pisten. Wer es gemächlicher angehen will, ist auf der einfachen Strecke des «Baby Jorasse»-Lifts bestens aufgehoben.

1 / 3 Die Pisten sind mehrheitlich rot. quelle: richard chapuis

Wandern und Spazieren

Apropos verschneiter Wald: Der lässt sich in Ovronnaz natürlich auch abseits der Pisten durchstreifen. Winterwandernde und Schneeschuh-Gänger:innen finden eine Vielzahl von rosa Wegweisern, die durch die weisse Pracht führen. Mit gutem Schuhwerk und Stöcken ausgerüstet, können gerade Familien zum Beispiel die kleine Schleife von Patiers absolvieren. Um den Forst rund um den malerischen Weiler zu bewundern, reicht eine gute halbe Stunde. Ebenfalls gemütlich, aber etwas länger, ist etwa die zweistündige Route durch das Dorf, bei der man unter anderem an der Kapelle von Ovronnaz vorbeispaziert.

1 / 3 Per Schneeschuh Richtung Loutze. quelle: emmanuel pignat

Mehr Kondition ist dagegen auf dem Schneeschuh-Trail zur Buvette Loutze gefragt. Etwa zwei Stunden dauert der Rundweg durch verschneite, idyllische Winterlandschaften, bis das Ziel von Tourbillon oder alternativ von Croix de Loutze aus erreicht wird. Als verdiente Belohnung warten oben so oder so Fondue, Rösti und Walliser Platten.

Afterski und Nightlife

Zurück zu den Wurzeln heisst es nach dem aktiven Wintertag in Ovronnaz. Oder anders gesagt: Einem lebhaften Abend steht dank diverser Bars und Cafés nichts im Wege. Für warmes und abwechslungsreiches Ambiente stehen verschiedenste Lokale bereit. Wer Geselligkeit sucht, kann sich in der Destination aber nicht nur auf ein Getränk treffen, sondern auch die unterschiedlichsten Events mit Musik und Action besuchen (siehe Kasten). Da wippen wohl selbst die Tannenwipfel im Takt mit.

Kreative Werke am «Taille ta neige». bild: Samuel Romeira