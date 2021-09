Günther Jauch lud am Montag zum Danke-Special von «Wer wird Millionär?». Bild: RTL

Dieser Sozialarbeiter stolpert bei Günther Jauch fast über die 50-Euro-Frage



Normalerweise wissen die Kandidaten, dass sie in der Sendung möglicherweise gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen können. Nicht so in der Sendung vom 20. September, dem Danke-Special. An diesem Montag werden die Kandidaten von ihren Liebsten überrascht, weil sie sich sozial engagieren.

Heinrich Annas zum Beispiel hat ein Sozialkaufhaus aufgebaut. In diesem können junge Menschen ohne Perspektiven eine Ausbildung nachholen. Deshalb wurde Annas von seinen zwei Kindern überrascht und durfte sich bei «Wer wird Millionär?» an den Fragen messen.

Das ist Heinrich Annas. Bild: RTL

Als Dank für sein Engagement erhält Annas zusätzlich noch einen weiteren Joker. Mit dem Danke-Joker darf er seine beiden Kinder im Studio befragen. Damit startet Annas mit insgesamt fünf Jokern in die Fragerunde. Und erhält unterwegs sogar noch einen sechsten. Doch dazu später mehr. Wie hättest du dich geschlagen? Probier es hier:

Quiz

Annas ist während den ersten Fragen noch etwas von der Rolle und erhält deshalb viel Unterstützung von Günther Jauch. Als der Telefonjoker bei 2000 Euro die falsche Antwort gibt, interveniert der Moderator schliesslich mit einem Veto und zwingt Annas einen weiteren Joker zu nehmen. Mithilfe des Publikums schafft der Kandidat also trotzdem noch die richtige Antwort.

Danach sitzt der Kandidat jedoch sicher im Sattel und erspielt sich so 32'000 Euro. Erst bei dieser Frage muss Annas aufgeben:

Wo stösst man am ehesten auf einen Viertelgeviertstrich? in einem Word-Dokument bei Fussgängerüberwegen auf einer Gitarre im Güterbahnhof

Hier nützt ihm leider auch der Danke-Joker nichts, denn seine beiden Kinder stehen ebenfalls auf dem Schlauch. Richtig wäre: in einem Word-Dokument. Annas bricht aber rechtzeitig ab und nimmt die 32'000 Euro mit nach Hause. Mit dem Geld will er die Kaution von drei jungen Frauen für eine Wohnung stellen. «Ich muss helfen», meint Annas noch zum Schluss. (leo)