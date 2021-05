Hier verzockt Anke Engelke bei «Wer wird Millionär?» gerade 249'000 Euro

Was wurde eigentlich aus dem Cast von «Die Nanny»?

Wer erinnert sich nicht an die wunderbar schrille und gleichzeitig so charmante «Fran Fine» aus der Sitcom «Die Nanny», welche uns in den 90ern über sechs Staffeln so herrlich unterhielt?

Fran Fine, gespielt von Fran Drescher, wird von ihrem Langzeitverlobten betrogen und verliert ihr Heim und ihren Job. Durch einige Zufälle landet sie schlussendlich bei dem verwitweten Musicalproduzenten «Maxwell Sheffield». Dieser ist auf der Suche nach einer Nanny für seine drei Kinder.

Tada, das war das Konzept der Sitcom «Die Nanny».

Wie vielen bekannt ist, wurde die Sendung 1999 eingestellt. Was aber nur wenigen bekannt sein dürfte, ist was aus den Darstellern*innen im wahren Leben geworden …