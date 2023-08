Wie gut erinnerst du dich an «Gilmore Girls»? Teste hier dein Langzeitgedächtnis

Wie viele Filme hast du erkannt? Schreibe dein Ergebnis in die Kommentare!

Erkennst du den Film an nur einer Szene?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Supermond am 1. August: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Es geschah am Morgen danach

Liverpools Fabinho nach Saudi-Arabien ++ Kane-Verhandlungen: Bayern-Bosse in London

Wespen in Benzin ertränken – warum dieser Trend so gefährlich ist

Auf TikTok geht gerade eine Challenge viral, bei der Menschen Wespen in Benzin ertränken. Damit ist jedoch nicht zu spassen.

Auf TikTok gibt es fast wöchentlich einen neuen Trend oder eine neue Challenge. Momentan gerade total hip: Wespen in Benzin ertränken. Cool, gell? Nicht wirklich. Für den Trend gehen Menschen in Amerika und Kanada grosse Gefahren ein – und sind sich dieser meist gar nicht wirklich bewusst. Alles, was du zum umstrittenen Hashtag #gasolinewasps wissen musst, erklären wir dir im Video: