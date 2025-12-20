Quizzticle
Andere Länder, andere Weihnachtsgerichte – kennst du alle?
Liebe Quizzticle-Klasse
Nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist Weihnachten! Leuchten deine Augen auch schon? Vielleicht läuft dir auch bald das Wasser im Mund zusammen, denn wir widmen uns heute traditionellen Weihnachtsgerichten.
Während in der Schweiz oft Fondue chinoise auf den Tisch kommt, gibt es in anderen Ländern oft ganz andere Gerichte. Wir geben euch heute den Namen des Gerichts und eine Beschreibung, ihr nennt das Land, wo man dieses Gericht traditionellerweise isst.
Viel Spass!
PS: Im einen oder anderen Fall wird das Gericht nicht im ganzen Land, sondern vor allem in einer bestimmten Region aufgetischt. Andere Gerichte sind über Ländergrenzen hinweg beliebt.
Und so geht's:
- Nenne die 20 Länder.
- Als Hilfe bekommst du den Namen eines traditionellen Weihnachtsgerichts und eine Beschreibung.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19–20 Punkte: 6,0 – Profi!
17–18 Punkte: 5,5
14–16 Punkte: 5,0
12–13 Punkte: 4,5
10–11 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Was der Bauer nicht kennt ...
