freundlich
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Quiz: Nenne die Länder zu den Weihnachts-Gerichten

Weihnachtsgans weihnachten christmas gans goose essen geflügel
Tradition. Aber wo?Bild: Shutterstock
Quizzticle

Andere Länder, andere Weihnachtsgerichte – kennst du alle?

20.12.2025, 12:1720.12.2025, 12:17
Raphael Bühlmann
Raphael Bühlmann

Liebe Quizzticle-Klasse

Nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist Weihnachten! Leuchten deine Augen auch schon? Vielleicht läuft dir auch bald das Wasser im Mund zusammen, denn wir widmen uns heute traditionellen Weihnachtsgerichten.

Während in der Schweiz oft Fondue chinoise auf den Tisch kommt, gibt es in anderen Ländern oft ganz andere Gerichte. Wir geben euch heute den Namen des Gerichts und eine Beschreibung, ihr nennt das Land, wo man dieses Gericht traditionellerweise isst.

Viel Spass!

PS: Im einen oder anderen Fall wird das Gericht nicht im ganzen Land, sondern vor allem in einer bestimmten Region aufgetischt. Andere Gerichte sind über Ländergrenzen hinweg beliebt.

Und so geht's:

  • Nenne die 20 Länder.
  • Als Hilfe bekommst du den Namen eines traditionellen Weihnachtsgerichts und eine Beschreibung.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Quizzticle
Der Notenschlüssel
19–20 Punkte: 6,0 – Profi!
17–18 Punkte: 5,5
14–16 Punkte: 5,0
12–13 Punkte: 4,5
10–11 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Was der Bauer nicht kennt ...
QuizzticleWeitere Games
Quizzticle
Aufgepasst! Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse
Jetzt spielen
Quizzticle
Erkennst du die 30 Filme hinter den Emojis?
Jetzt spielen
Quizzticle
Bestehe den Hauptstädte-Test Vol. 2
Jetzt spielen
Quizzticle
Nenn die grössten Städte der Arabischen Halbinsel – oder du wirst vom Kamel zertrampelt
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie gut kennst du die Schweizer Nachbarländer?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 grössten Städte in Italien kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 30 häufigsten Baumarten der Schweiz?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du alle 50 Bundesstaaten der USA?
Jetzt spielen
Quizzticle
Welche Länder haben weltweit am meisten Einwohner?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 wärmsten Länder der Welt kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 45 Binnenländer kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die Feiertage in der Schweiz?
Jetzt spielen
Musik
Wie viele Nummer-1-Hits der Jahreshitparade seit 1980 kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele Hauptstädte der US-Bundesstaaten kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
31 berühmte Zitate – aus welchem Film stammen sie?
Jetzt spielen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Architektur: Diese Bilder zeigen, warum Sempach ein ausgezeichnetes Städtchen ist
1 / 18
Architektur: Diese Bilder zeigen, warum Sempach ein ausgezeichnetes Städtchen ist
Der Schweizer Heimatschutz zeichnet die Luzerner Kleinstadt Sempach mit dem Wakkerpreis 2017 aus. Bild: Postmoderner Neubau integriert Altbauteil von Ende des 15. Jahrhundersts. Architekt: Werner Hunziker.
quelle: keystone / gaetan bally
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die «Sakura»-Zeit bringt die Touristen nach Japan
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Schlägst du sie im Quiz? Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Zur Story