Der «Singing Christmas Tree» in Zürich würde bei diesem Quiz sicherlich brillieren. Bild: KEYSTONE

«Klimper Glöggli, klimper Glöggli»: Christmashits auf Schweizerdeutsch erraten



Liebe Quizzticle-Klasse,

Bald wird wieder unter dem Tannenbaum gesungen – und wenn bei dir nicht, egal! Irgendwo sind dir bestimmt schon ein paar Weihnachtsklassiker um die Ohren geflogen. Die solltest du nun hervorkramen.

Wir haben 25 Weihnachtshits ins Schweizerdeutsche übersetzt. Deine Aufgabe: Errate die Original-Titel!



Und so geht's:

Nenne 25 Songtitel.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte darauf, dass du den kompletten Songtitel nennst.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!