E-Auto-Quiz: Bist du Profi oder Dieselfahrer?

Bist du ein E-Auto-Profi? Wer weniger als 6 Punkte macht, muss weiter Diesel fahren 😉

Das hässlichste Auto der Welt? Russlands «Tesla-Killer» sorgte 2023 für viel Spott im Netz.Bild: via insideevs
Egal ob Stammkundin an der Ladesäule oder Elektro-Newbie: Finde heraus, wie es um dein Wissen über Elektroautos steht.
11.11.2025, 20:21
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

watson berichtet regelmässig über die spannende Welt der Elektromobilität. Gegen Ende Jahr kommt erneut die Stunde der Wahrheit: Hast du die Artikel aufmerksam gelesen? Dann sollte dieses Elektroauto-Quiz für dich zum Kinderspiel werden.

War das letzte E-Auto-Quiz zu schwer für dich? Hier bekommst du eine neue Chance, dein Wissen unter Beweis zu stellen.

Elektroauto
21 Memes, die nicht nur Elektroautofahrer witzig finden
Das sind die aktuell spannendsten Elektro-Kleinwagen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Dinge, die du nur kennst, wenn alle anderen schlecht Auto fahren
