Bist du ein E-Auto-Profi? Wer weniger als 6 Punkte macht, muss weiter Diesel fahren 😉 Das hässlichste Auto der Welt? Russlands «Tesla-Killer» sorgte 2023 für viel Spott im Netz. Bild: via insideevs

Egal ob Stammkundin an der Ladesäule oder Elektro-Newbie: Finde heraus, wie es um dein Wissen über Elektroautos steht.

Oliver Wietlisbach Folge mir

Mehr «Quiz»

watson berichtet regelmässig über die spannende Welt der Elektromobilität. Gegen Ende Jahr kommt erneut die Stunde der Wahrheit: Hast du die Artikel aufmerksam gelesen? Dann sollte dieses Elektroauto-Quiz für dich zum Kinderspiel werden.

10 Fragen Digital E-Auto-Quiz War das letzte E-Auto-Quiz zu schwer für dich? Hier bekommst du eine neue Chance, dein Wissen unter Beweis zu stellen.