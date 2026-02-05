Unter diesem Hut versteckt sich eine bekannte Persönlichkeit. Bild: AP Pool Getty Images

Beweise Stil und errate zu wem die Fashion-Accessoires gehören

Bekannte Persönlichkeiten prägen mit ihrem Stil immer wieder Trends – und manchmal reicht ein einziges Accessoire, um einen regelrechten Hype auszulösen. Was sie tragen, wird plötzlich zum Verkaufsschlager.

So sorgte erst kürzlich der Schal der ehemaligen GLP-Politikerin Sanija Ameti für grosse Aufmerksamkeit: Für das Foulard mit Birnenmotiv gingen innert kurzer Zeit Dutzende Bestellungen ein.

Doch das ist nur ein Beispiel. Wir haben zehn weitere Accessoires und Kleidungsstücke bekannter Persönlichkeiten zusammengestellt – jetzt bist du gefragt, sie richtig zuzuordnen.

