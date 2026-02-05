wechselnd bewölkt-1°
Quiz: Beweise Stil und errate zu wem diese Fashion-Accessoires gehören

First lady Melania Trump bows her head during the 60th Presidential Inauguration in the Rotunda of the U.S. Capitol in Washington, Monday, Jan. 20, 2025. (Chip Somodevilla/Pool Photo via AP)
Unter diesem Hut versteckt sich eine bekannte Persönlichkeit. Bild: AP Pool Getty Images

Beweise Stil und errate zu wem die Fashion-Accessoires gehören

05.02.2026, 21:2205.02.2026, 21:22

Bekannte Persönlichkeiten prägen mit ihrem Stil immer wieder Trends – und manchmal reicht ein einziges Accessoire, um einen regelrechten Hype auszulösen. Was sie tragen, wird plötzlich zum Verkaufsschlager.

So sorgte erst kürzlich der Schal der ehemaligen GLP-Politikerin Sanija Ameti für grosse Aufmerksamkeit: Für das Foulard mit Birnenmotiv gingen innert kurzer Zeit Dutzende Bestellungen ein.

Ametis Foulard wird nach Gerichtsurteil zum Verkaufshit

Doch das ist nur ein Beispiel. Wir haben zehn weitere Accessoires und Kleidungsstücke bekannter Persönlichkeiten zusammengestellt – jetzt bist du gefragt, sie richtig zuzuordnen.

10 Fragen

Errate, zu welcher Person dieses Accessoire oder Kleidungsstück gehört

