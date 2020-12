Wie viele der 86 Schweizer Gemeinden mit mehr als 15'000 Einwohnern kannst du aufzählen?

Wie gut kennst du dich in der Schweiz aus? Diese 11 Rätsel zeigen es dir (Teil 11)

Wir wollen dich nicht anlügen: Heute wird's schwierig – vor allem, wenn du Berge lieber aus der Ferne geniesst. Aber ja, wir trauen dir natürlich eine gute Punktzahl zu. Wie immer haben wir – in Zusammenarbeit mit dem Geoblog.ch, auf dem man die Schweiz in Rätseln entdecken kann – eine Quizreise durch die Schweiz für dich bereit.

Wir empfehlen das Quiz am Desktop oder im Browser zu spielen. In der App sind die Bilder leider noch nicht zoombar, was die Schwierigkeit doch eher erhöht. (Aber es geht natürlich auch.) Viel Spass!