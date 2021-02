Quiz

Schweiz

Quiz: Erkennst du diese Schweizer Bergseen von oben?



Rauszeit

Satellitenmodus ein: Erkennst du alle Schweizer Bergseen von oben?

In der Schweiz gibt es rund 1500 Seen. Die grössten sind Genfersee, Neuenburgersee, Bodensee, Vierwaldstättersee und Zürichsee. Die meisten von euch erkennnen diese Seen wohl auch aus der Vogelperspektive sofort.

Doch es gibt auch hunderte kleiner natürlicher Seen, vor allem in den Alpen. Viele Namen kommen dir da bestimmt bekannt vor – aber erkennst du sie auch, wenn du nur das Satellitenbild siehst?

bild: google maps

Wir wärmen uns erst einmal etwas auf. Erkennst du diesen Natursee, der auf einer Höhe von 848 Meter über Meer liegt? Crestasee Klöntalersee Seealpsee Sarnersee

bild: shutterstock

bild: google maps

Dieser Bergsee liegt auf 1595 Meter über Meer. Erkennst du ihn? Hinterstockensee Oberstockensee Bristensee Blauseeli

bild: shuttertsock

bild: google maps

Dieser Berg befindet sich zwischen zwei Gemeinden. Erkennst du ihn von oben? Caumasee Lago Ritóm Crestasee Étang des Bouvières

bild: shutterstock

bild: google maps

Wie heisst dieser See auf einer Höhe von 2156 Metern, der einem Spatz ähnelt? Spatzlisee Älplisee Flueseeli Das ist kein Spatz, sondern eine Elbe. Deshalb: Elblisee.

bild: google maps

Dieser See besteht aus zwei Teilen. Dem kleinen und grossen ... Arnisee. ... Forellensee. ... Gelmersee. ... Lauenensee.

Bild: Shutterstock

bild: google maps

Diese Seen befinden sich auf 2489 Meter über Meer und sind ein beliebtes Wanderziel. Kennst du sie? Die Form der Seen kommt mir doch bekannt vor. Das sind die schönen Jöriseen! Das sind die zwei Blauseeli. Die heissen so wegen ihrer Farbe. Das ist der Bruedersee, da er einen kleinen Bruder hat. Ich tipp mal auf die Pontimiaseen.

Bild: Shutterstock

bild: google maps

Auch dieser kleine Bergsee auf 2438 Meter über Meer ist beliebt bei Wanderern. Weisst du, wie er heisst? Klar, kenne ich den wilden See, also besser gesagt Wildsee. Hierbei handelt es sich um den Lac des Taillères. Das ist doch das Gletscherseeli. Das ist jetzt das Blauseeli!

bild: shutterstock

bild: google maps

Wenn du diesen Bergsee kennst, bist du echt ein Profi! Bist du einer? Natürlich. Ist doch ganz easy. Das ist der Schwarzsee. Wer kennt den nicht?! Hach, der Lac Lioson, die Perle der Bergseen kenne ich doch. Endlich kommt er, der Sämtisersee! Hmm, ist es der Wilersee?!

bild: shutterstock

Wie gut hast du abgeschnitten?

