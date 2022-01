Schweizer Schüler brauchen Nachhilfe bei der politischen Bildung – und du?

Doch wie sieht es eigentlich mit deiner politischen Bildung aus? Teste dein Wissen in unserem Quiz und erfahre, ob du zu Bundesrat Ueli Maurer in den Nachhilfeunterricht musst.

Um diese Wissenslücke zu füllen, stellt das Zentrum für Demokratie in Aarau neu verschiedene Tools für den Unterricht zur Verfügung. Sie sollen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zu mehr Durchblick in Sachen politische Bildung verhelfen.

Der Schweizer Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer sieht in den Schulen Nachholbedarf bei der politischen Bildung. Im Lehrplan 21 ist das Thema zwar vorgesehen, doch in den wenigsten Kantonen steht politische Bildung auch tatsächlich im wöchentlichen Stundenplan. Das berichtete heute das SRF .

