Quiz zur Bevölkerung in der Schweiz: Autos, Fussballer und Millionäre



Kennst du die Schweizer Bevölkerung besser als die anderen User? Beweise dich im Quiz

Wie gross ist eigentlich der Anteil an übergewichtigen Menschen in der Schweiz? Und wie viele sind Millionäre? Beweise dein Wissen über die Schweizer Bevölkerung in unserem Schätz-Quiz!

Es funktioniert ganz einfach: Gib für die folgenden 10 Fragen eine (auf ganze Zahlen gerundete) Schätzung ab, wie viele von 100 Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz von einem bestimmten Thema betroffen sind. Sobald du deine Schätzung abgegeben hast, siehst du die richtige Antwort (in blau) und den Schnitt der Schätzungen aller anderen watson-User (in magenta). Viel Erfolg!

