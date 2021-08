Quiz

Quiz zur Bevölkerung in der Schweiz: Vegetarier, Netflix und Eigenheim



Kennst du die Schweizer Bevölkerung besser als die anderen User? Quiz-Runde 2!

Wie gross ist eigentlich der Anteil an Vegetariern in der Schweiz? Und wie viele sind Wohneigentümer? Beweise dein Wissen über die Schweizer Bevölkerung in unserem Schätz-Quiz!

Vor kurzem habt ihr euch dem Quiz zur Schweizer Bevölkerung gestellt. Dabei gab es vor allem eine Knacknuss, an der sich die meisten User die Zähne ausgebissen haben: Die Frage nach der Anzahl Fussballerinnen und Fussballer in einem FC: Nur gerade 3 von 100 Personen in der Schweiz «tschutten» im Club – ihr habt den Anteil auf über 24 Fussballer pro 100 Einwohner geschätzt.

Jetzt bietet sich eine neue Chance, in unserem Schweiz-Quiz zu glänzen. Es funktioniert ganz einfach: Gib für die folgenden 10 Fragen eine (auf ganze Zahlen gerundete) Schätzung ab, wie viele von 100 Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz von einem bestimmten Thema betroffen sind. Sobald du deine Schätzung abgegeben hast, siehst du die richtige Antwort (in blau) und den Schnitt der Schätzungen aller anderen watson-User (in magenta). Viel Erfolg!

