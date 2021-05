Quiz

Schweiz

QDH: Huber verhaut 4 (!) 50/50-Chancen – und erhöht deine auf einen Sieg



Liebe Huber-Quizzer

Für einmal wird gespoilert. Huber tut in diesem Quiz etwas, was er nie tut. Und wie in einem billigen Drama geht es von da an bergab. So richtig bergab.

Also seid nicht wie Huber. Verlasst eure Komfortzone nie. Never. Es ist nicht gut. Deshalb heisst die Komfortzone ja auch Komfortzone. Sie ist komfortabel. Die andere ist es nicht. Nagelbett statt Sofa.

So. Und nun zu Hubers ganz persönlichem Untergang. Der am Ende aber dann doch versöhnlich, vor allem mit einer Party, endet.

Quiz 1. Geschichte: Welches europäische Land blieb im 20. Jahrhundert als einziges in der Liste verschont von einem Bürgerkrieg? Bulgarien Finnland Griechenland Spanien 2. Sport: Steeple ist laut Wikipedia ein «leichtathletischer Laufwettbewerb» mit Hindernissen. Über welche Strecke (Herren)? KEYSTONE 2000 Meter 3000 Meter 4000 Meter 5000 Meter 3. Populärkultur: Die legendäre French-House-Combo «Daft Punk» bestand aus Guy-Manuel de Homem-Christo und …? www.imago-images.de Gaspard Augé Nicolas Jaar Thomas Bangalter Xavier de Rosnay 4. Kunst & Kultur: «Le cygne», auch bekannt als «Der sterbende Schwan», wurde komponiert von? Unsplash Camille Saint-Saëns Claude Debussy Georges Bizet Maurice Ravel 5. International: In welchem Land in Europa ist die Mordrate am höchsten (6,2 Tötungsdelikte pro 100’000 Einwohner)? keystone Albanien Irland Portugal Ukraine 6. Wissenschaft und Technik: «Dicke-Fix-Prinzip», «Fruit» und «Garbling» sind Fachbegriffe … ? im Bergbau in der Biophysik in der Radartechnik aus der Zahnmedizin 7. Schweiz: Wir sehen ein Bild. Wo wurde es aufgenommen? In Biel In Neuenburg In Sempach In Vevey 8. Jassen: Bundesrat Berset weiss, wie man jasst. Doch weiss er die folgende Jassfrage, die eigentlich auf Huber zugeschnitten wäre? Bei welcher Spielkartenfarbe raucht der «Ober» (als einziger) nicht? Tipp: Dafür stellt diese Farbe einen von zwei rauchenden «Undern». keystone Eicheln Rosen Schellen Schilten 9. Wirtschaft: Nur gerade vier der grössten 100 Schweizer Unternehmen werden von einer weiblichen CEO geführt. Frau Martullo-Blocher dürfte allen bekannt sein, sie ist eine davon. Welcher Krankenkasse steht eine weibliche CEO vor? shutterstock.com Assura CSS Helsana Swica 10. Geographie: Wir zeigen ein Land und suchen die Hauptstadt.

