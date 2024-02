Wenn du diese 9 Getränke nicht an ihren Zutaten erkennst, gibt's nie wieder «heisse Oma»!

Oben ohne singend – Odermatt und Sarrazin lassen es in Kitzbühel krachen

Wer kennt die Après-Ski-Hits am besten?

So viel Après-Ski bist du

So viel Après-Ski bist du (Teil 2)

Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du das Zeug zum Après-Ski-Partytiger? Kannst du bei all den Hits mitjohlen? Damit du richtig vorbereitet bist, kannst du dein Können im Quiz beweisen:

Skifahren und Après-Ski gehören für viele einfach zusammen. Da macht auch Marco Odermatt nicht halt davor, wenn er Abfahrtsweltmeister wird oder in Kitzbühel aufs Abfahrtspodest rast.

Die Lufthansa-Tochterairline modernisiert ihr Reglement für das Erscheinungsbild ihrer Flight Attendants und Piloten – mit mehreren Auswirkungen. Auch Tattoos sind nicht mehr tabu.

Über den Wolken herrschen bei der Swiss andere Mode-Regeln als am Boden. Und das stört die Kabinen-Crew schon länger. 2019, im Jahr vor der Pandemie, ging deren Personalverband Kapers in die Offensive. In seinem Mitgliedsmagazin veröffentlichte er einen Artikel mit dem Titel «Geisha der Lüfte – Uniform und Sexismus».