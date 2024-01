Die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel ist legendär und genau so legendär sind die Siegerpartys im lokalen Pub «The Londoner».

Fussballfans planen Marsch in Bern – Polizei erlaubt diese aber nicht

Die Berner Kantonspolizei will am Samstag in Bern keine unbewilligten Fanmärsche von Fussballfans tolerieren. In Fankreisen wurde in den letzten Tagen aufgerufen, in Bern ein Zeichen gegen Kollektivstrafen zu setzen.