17 berühmte Zitate – wer hat's gesagt?

Sie zieren Kaffeetassen, den Homebildschirm und im schlimmsten Fall die Wohnzimmerwand: Bekannte Zitate von noch bekannteren Menschen. Findest du heraus, wer sie gesagt hat?

Anna Böhler

Liebe Quizzticle-Klasse

So manches Zitat hat seinen Urheber schon lange überdauert und wird immer noch gebraucht – sei es, weil es so witzig, so dumm, so geistreich, treffend oder eingängig ist. Das mit dem Zitieren ist jedoch so eine Sache: Oft werden bekannten Persönlichkeiten Worte in den Mund gelegt, die sie so gar nie ausgesprochen haben. Wisst ihr, von wem folgende Zitate aus Geschichte, Sport, Politik, Kunst und Film stammen?

So funktioniert's:



Nenne uns die Person, von welcher das Zitat stammt

Die Reihenfolge ist egal

Trotz grosszügiger Fehlertoleranz solltest du auf eine richtige Schreibweise achten

Sobald du auf «Play» drückst, hast du 15 Minuten Zeit

Mit Personen können auch fiktive Charaktere gemeint sein, als Antwort gelten Schauspieler und Filmfigur

Der Notenschlüssel 16–17 Punkte: 6.0

13–15 Punkte: 5.5

11–12 Punkte: 5.0

9–10 Punkte: 4.5

8 Punkte: 4.0

Unter 8 Punkten: Nachsitzen