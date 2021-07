Jan Zumbach aka «Mister Brown»: Das grösste aller Flieger-Asse

Wie Jan Zumbach (1915–1986) als Kampfpilot in der legendären 303. Fliegerstaffel der Royal Air Force gegen die Nazis kämpft und nach dem Weltkrieg seine Abenteuerlust als Söldner auslebt.

Seit dem 18. Jahrhundert liessen sich zahlreiche Polinnen und Polen in der Schweiz nieder. Umgekehrt gab es auch Schweizerinnen und Schweizer, die – oft aus wirtschaftlichen Gründen – nach Polen auswanderten. So hatten sich auch Jean Zumbachs Grosseltern entschlossen, die Schweiz zu verlassen, und Jean wird am 14. April 1915 in Ursynow, heute ein Aussenbezirk von Warschau, geboren. Der Junge trägt die polnischen Vornamen Jan Eugeniusz Ludwig, besitzt jedoch einen Schweizer Pass.

Nach einer wenig …