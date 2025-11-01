Amerika hat definitiv ein Nazi-Problem – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Finde den Unterschied! Die Plakate des US-Arbeitsministeriums befinden sich unten. Screenshot: x.com

«Americans First» – aber welche? Screenshot: x.com

Kritische Stimmen werden beseitigt, dafür will der Möchtegern-Diktator einen Triumphbogen "The White House fired all members of the Commission of Fine Arts, an independent federal agency that would be tasked with reviewing some of President Trump’s construction projects, a White House official confirmed." www.wsj.com/politics/pol...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 15:27

«Das Weisse Haus hat alle Mitglieder der Commission of Fine Arts entlassen, einer unabhängigen Bundesbehörde, die mit der Prüfung einiger Bauprojekte von Präsident Trump beauftragt wäre, bestätigte ein Beamter des Weissen Hauses.»

Als bösartiger Narzisst stört es Trump nicht, wenn arme Kinder hungern, weil die Essensmarken gestrichen wurden Actual footage of a sun-damaged mayonnaise sculpture explaining why he’s cutting off SNAP benefits



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 21:03





[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 21:40 Dürfen wir morgen Abend wiederkommen und übermorgen Abend und überübermorgen Abend und den Abend danach? – Der Shutdown durch die Trump-Regierung hat unsere Lebensmittel-Beihilfen beendet...

Ein MRI bestätigt, was viele aufrechte Bürgerinnen und Bürger vermuten “Trump's MRI” by Michael de Adder on Bluesky and on THE deEP STATE. Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on THE deEP STATE.



[image or embed] — Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 30. Oktober 2025 um 23:58 «Es ist Ihr Herz – Sie haben keines.»

Dann besuchte er auch noch den Demokratiefeind in Peking Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #XiJinping #Trump - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 22:38

Kleiner «KI ist nicht zu trauen»-Reminder für zwischendurch „Künstliche Intelligenz erfindet jede dritte Antwort Studie der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zeigt: ChatGPT, Claude, Gemini u. a. erfinden bis zu 40 Prozent ihrer Antworten und stellen sie als Fakten dar“ #ki #fakenews #lügen #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 13:37

Bonus

Und lass dich nicht ins Bockhorn jagen! 😅 This is Minnie. She let out her first ever puppy bark today in an effort to bravely fend off her own reflection. 12/10 (TT: minnieandme11)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 27. Oktober 2025 um 23:57

(dsc)