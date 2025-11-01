Nebel
Amerika hat definitiv ein Nazi-Problem – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
01.11.2025, 06:0001.11.2025, 06:58

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Yep, Amerika hat ein Nazi-Problem

A track record For @contrariannews.org Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 18:28

Finde den Unterschied!

Vergleich Nazi-Zeit mit aktuellen Plakaten des US-Arbeitsministeriums
Die Plakate des US-Arbeitsministeriums befinden sich unten.Screenshot: x.com

«Americans First» – aber welche?

Plakate des US-Arbeitsministeriums: Americans First.
Screenshot: x.com

Während die US-Bevölkerung darbt, geht die Börsen-Zockerei weiter

Flyover. Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 23:27

Von der Demokratie zur Kleptokratie – und die grossen Techkonzerne stecken mitten drin



[image or embed]

— Mike Peters (@mikepeters.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 14:41

Kritische Stimmen werden beseitigt, dafür will der Möchtegern-Diktator einen Triumphbogen

"The White House fired all members of the Commission of Fine Arts, an independent federal agency that would be tasked with reviewing some of President Trump’s construction projects, a White House official confirmed." www.wsj.com/politics/pol...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 15:27
«Das Weisse Haus hat alle Mitglieder der Commission of Fine Arts entlassen, einer unabhängigen Bundesbehörde, die mit der Prüfung einiger Bauprojekte von Präsident Trump beauftragt wäre, bestätigte ein Beamter des Weissen Hauses.»

Grokipedia Meme
Screenshot: bsky.app

„Grokipedia: Musks KI-Enzyklopädie „liest sich wie ein rechtes Positionspapier““ #Wikipedia #Grokipedia #elonmusk #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 19:17

Halloween Trump Meme
meme: bsky.app

Die unheimlichste Verkleidung, äh, Vermummung

10/28/2025- The Winner www.timesfreepress.com/news/2025/oc...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 00:18

Als bösartiger Narzisst stört es Trump nicht, wenn arme Kinder hungern, weil die Essensmarken gestrichen wurden

Actual footage of a sun-damaged mayonnaise sculpture explaining why he’s cutting off SNAP benefits

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 21:03



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 21:40
Dürfen wir morgen Abend wiederkommen und übermorgen Abend und überübermorgen Abend und den Abend danach? – Der Shutdown durch die Trump-Regierung hat unsere Lebensmittel-Beihilfen beendet...

Ein MRI bestätigt, was viele aufrechte Bürgerinnen und Bürger vermuten

“Trump's MRI” by Michael de Adder on Bluesky and on THE deEP STATE. Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on THE deEP STATE.

[image or embed]

— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 30. Oktober 2025 um 23:58
«Es ist Ihr Herz – Sie haben keines.»

Trumps Herumirren musikalisch perfekt untermalt 😅

Donald Trump: Best in Show

[image or embed]

— The Daily Show (@thedailyshow.com) 28. Oktober 2025 um 23:56

Dann besuchte er auch noch den Demokratiefeind in Peking

Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #XiJinping #Trump - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 22:38

Kleiner «KI ist nicht zu trauen»-Reminder für zwischendurch

„Künstliche Intelligenz erfindet jede dritte Antwort Studie der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zeigt: ChatGPT, Claude, Gemini u. a. erfinden bis zu 40 Prozent ihrer Antworten und stellen sie als Fakten dar“ #ki #fakenews #lügen #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 13:37

Wen Trump ganz sicher auch bombardieren lassen würde

FISHING BOAT TARGET

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 21:53

Trump hat den IQ-Test Demenz-Test angeblich bestanden



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 19:49

Halbleiterkrise beendet: Jens Spahn kauft Chips für über 3 Milliarden Euro www.der-postillon.com/2025/10/chip...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 28. Oktober 2025 um 13:16

Für einen Populisten sind seine Popularitätswerte im A..., äh Keller



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 30. Oktober 2025 um 17:09

Zum Schluss gibt's Good News aus einem echten Königreich

Andrew, formerly known as Prince

[image or embed]

— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 31. Oktober 2025 um 15:29

Bonus

Das hast du dir jetzt verdient!

This is Stephan. He just wants to help. 13/10 such a good boy

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 29. Oktober 2025 um 18:53

Und lass dich nicht ins Bockhorn jagen! 😅

This is Minnie. She let out her first ever puppy bark today in an effort to bravely fend off her own reflection. 12/10 (TT: minnieandme11)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 27. Oktober 2025 um 23:57

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Amerikas Möchtegern-Diktator driftet ab – die Woche im Karikaturen-Rückblick
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
