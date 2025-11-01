Amerika hat definitiv ein Nazi-Problem – die Woche im Karikaturen-Rückblick
Yep, Amerika hat ein Nazi-Problem
A track record For @contrariannews.org Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 18:28
Finde den Unterschied!
«Americans First» – aber welche?
Während die US-Bevölkerung darbt, geht die Börsen-Zockerei weiter
Flyover. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 23:27
Von der Demokratie zur Kleptokratie – und die grossen Techkonzerne stecken mitten drin
@mikepeters.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 14:41
Kritische Stimmen werden beseitigt, dafür will der Möchtegern-Diktator einen Triumphbogen
"The White House fired all members of the Commission of Fine Arts, an independent federal agency that would be tasked with reviewing some of President Trump’s construction projects, a White House official confirmed." www.wsj.com/politics/pol...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 15:27
„Grokipedia: Musks KI-Enzyklopädie „liest sich wie ein rechtes Positionspapier““ #Wikipedia #Grokipedia #elonmusk #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 19:17
Die unheimlichste Verkleidung, äh, Vermummung
10/28/2025- The Winner www.timesfreepress.com/news/2025/oc...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 00:18
Als bösartiger Narzisst stört es Trump nicht, wenn arme Kinder hungern, weil die Essensmarken gestrichen wurden
Actual footage of a sun-damaged mayonnaise sculpture explaining why he’s cutting off SNAP benefits— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 21:03
Ein MRI bestätigt, was viele aufrechte Bürgerinnen und Bürger vermuten
“Trump's MRI” by Michael de Adder on Bluesky and on THE deEP STATE. Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on THE deEP STATE.— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 30. Oktober 2025 um 23:58
Trumps Herumirren musikalisch perfekt untermalt 😅
Donald Trump: Best in Show— The Daily Show (@thedailyshow.com) 28. Oktober 2025 um 23:56
Dann besuchte er auch noch den Demokratiefeind in Peking
Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #XiJinping #Trump - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 22:38
Kleiner «KI ist nicht zu trauen»-Reminder für zwischendurch
„Künstliche Intelligenz erfindet jede dritte Antwort Studie der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zeigt: ChatGPT, Claude, Gemini u. a. erfinden bis zu 40 Prozent ihrer Antworten und stellen sie als Fakten dar“ #ki #fakenews #lügen #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 13:37
Wen Trump ganz sicher auch bombardieren lassen würde
FISHING BOAT TARGET— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 21:53
Trump hat den
IQ-Test Demenz-Test angeblich bestanden
@mluckovich.bsky.social) 28. Oktober 2025 um 19:49
Halbleiterkrise beendet: Jens Spahn kauft Chips für über 3 Milliarden Euro www.der-postillon.com/2025/10/chip...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 28. Oktober 2025 um 13:16
Für einen Populisten sind seine Popularitätswerte im A..., äh Keller
@mluckovich.bsky.social) 30. Oktober 2025 um 17:09
Zum Schluss gibt's Good News aus einem echten Königreich
Andrew, formerly known as Prince— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 31. Oktober 2025 um 15:29
Bonus
Das hast du dir jetzt verdient!
This is Stephan. He just wants to help. 13/10 such a good boy— WeRateDogs (@weratedogs.com) 29. Oktober 2025 um 18:53
Und lass dich nicht ins Bockhorn jagen! 😅
This is Minnie. She let out her first ever puppy bark today in an effort to bravely fend off her own reflection. 12/10 (TT: minnieandme11)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 27. Oktober 2025 um 23:57
