Fussball-Quiz für Fans der Schweizer Super League und ihrer Spieler

Le joueur vaudois Yaya Banana, droite, montre sa deception devant le joueur bernois Luca Zuffi, gauche, a la fin de la rencontre de football de Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le FC Th ...
Um diesen Fussballer geht's im Quiz – und um viele andere.Bild: KEYSTONE

«Der hat doch mal …» – das Fussball-Quiz für echte* Fans

* für Fans, die kaum etwas lieber machen, als mit ihren Freunden über Spieler von früher zu quatschen
26.09.2025, 17:09
Ralf Meile
Ralf Meile

Womöglich kennst du das Szenario. Du kommst von einem Abend mit deinen Kumpels nach Hause und wenn sich deine bessere Hälfte nach ihnen, ihren Partnerinnen und Kindern erkundigt, hast du nicht viel zu erzählen. Denn weder wurde über Schulprobleme des Nachwuchs' diskutiert, noch über einen nervigen Arbeitskollegen, und schon gar nicht über einen Tiktok-Trend.

Dafür erinnert sich Domi an Dorjee Tsawa. Ist ja wohl klar, schliesslich wird sein Sohn Cheveyo beim FCZ besser und besser. Und ist man bei Tsawa, liegt der Gedanke an Wilco Hellinga nah. Richtig, das war der mit Maradona – dem Stier, nicht dem Fussballgott – im Letzigrund.

Der St. Galler Dorjee Tsawa (rechts) laesst den Neuenburger Sebastien Jeanneret am 12. Juli 1997 im Spiel St. Gallen - Xamax fliegen. (KEYSTONE/PETER LAUTH)
St.Gallens Abräumer Dorjee Tsawa lässt 1997 einen Xamaxien fliegen.Bild: KEYSTONE

Dieser Hellinga kickte später in Nürnberg, wo auch Hausi Hilfiker einmal war, der Aarau-Goalie. Und wie hiess nochmals jener Aarau-Spieler, den Bayern München holte, weil Ottmar Hitzfeld seinem finanziell darbenden Ex-Klub einen Gefallen machen wollte? (Die Antwort lautet: Slawomir Wojciechowski.)

Und so nimmt der Abend seinen Lauf und ein jeder geht glücklich und froh nach Hause, denn er konnte wieder einmal von seinen Lieblingen von früher schwärmen.

Wir hocken hier zwar nicht mit einem Glas in der Hand zusammen (ich jedenfalls nicht), aber wir sind doch auch Freunde, wir watson-Redaktoren und unsere User. Darum werfe ich noch so gerne einige Namen in die Runde, um über sie zu palavern. Naturgemäss ist hier eher von Fussballern die Rede, die ihre aktive Laufbahn hinter sich haben.

11 Fragen
Cover Image

«Der hat doch mal …» – das Fussball-Quiz für echte Fans

Weisst du noch, ob Spieler X mal bei Klub Y war?

77 legendäre afrikanische Fussballer in der Schweiz
1 / 79
77 legendäre afrikanische Fussballer in der Schweiz
Ike Shorunmu, Nigeria (1996-1999 FC Zürich, 2001/02 Luzern, 35 Länderspiele).
