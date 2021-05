Quiz

Quiz: Wie gut kennst du die AXA Women's Super League?



Die Women's Super League ist genau dein Ding? Beweis es! Bild: keystone/watson

Die Women's Super League neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Es sind noch fünf Runden zu spielen – der Kampf um den Meistertitel ist in seiner heissesten Phase.

Weisst du, wer um den Titel kämpft, so steht dir fast nichts mehr im Weg. Falls nicht – kein Problem, du kannst auch mit anderen Fakten punkten oder im schlimmsten Fall als Loser aus unserem Quiz gehen. Also: Gehirnzellen zusammenraffen, voller Fokus auf das, was gerade ist und los geht's!

Quiz 1. Starten wir locker: Wie hiess die Women's Super League noch vor einem Jahr? Women's League Frauenliga A Nationalliga A Super League Frauen 2. Wer belegt aktuell den ersten Platz in der Women’s Super League? BSC YB-Frauen Servette FC Chênois Féminin FC Zürich Frauen FC Lugano Feminille 3. Wie heisst die aktuelle Torschützenkönigin? (Stand: 04.05.2021) Iseni Ardita (FCSG) De Alem da Eira Stefanie (YB) & Fabienne Humm (FCZ) Fleury Léonie (Servette) Humm Fabienne (FCZ) 4. Die Schweizer Nationalspielerin Sandy Maendly hat aktuell die meisten Strafpunkte mit sechs Gelben Karten. Bei welchem Klub steht sie unter Vertrag? Keystone-SDA FC Zürich Frauen Servette FC Chenois Féminin BSC YB-Frauen FC Luzern Frauen 5. Welcher Klub spielt nicht in der AWSL? GC Frauen FC Luzern Frauen FC Yverdon Féminin FC St.Gallen Frauen 6. Wer war der erste Schweizer Meister der damaligen «Nationalliga A»? SV Seebach Zürich FFC Bern DFC Aarau DFC Sion 7. Wie heisst dieses Top-Talent, das beim FCB spielt? Camille Surdez Irina Pando Riola Xhemaili Kuqi Antigona 8. Welche bekannte Spielerin ist die neue General Managerin bei den GC Frauen? keystone Ramona Bachmann www.imago-images.de Lara Dickenmann Madeleine Boll www.imago-images.de Marisa Wunderlin 9. Welche Spielerin läuft nicht in der Women's Super League auf? Malin Gut Imane Saoud Julia Stierli Svenja Fölmli 10. Wo findet am 5. Juni der Women's Cup Final statt? Im Zürcher Letzigrund Im Brügglifeld in Aarau Im Basler St.Jakob-Park Im Kybunpark in St.Gallen

Aktuelle Torschützenkönigin Da Eira im Portrait Video: watson/Aya Baalbaki

